"Шанса не было": в ПвК "Запад" рассказали, как погиб пилот Максим Устименко, с которым сегодня попрощались

Пилот Максим Устименко погиб ночью 29 июня во время отражения атаки России. 3 июля с ним попрощались в Киеве. Воздушное командование "Запад" уверено, что шанса выжить у Максима не было, иначе он бы воспользовался им.

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Ночью 29 июня, отражая воздушную атаку России, пилот истребителя F-16 Максим Устименко сбил семь "шахедов" и погиб. Что именно повредило самолет и почему ситуация привела к гибели летчика, выяснит расследование. Об этом во время церемонии прощания с погибшим 3 июля рассказал заместитель командующего воздушного командования "Запад", бригадный генерал Олег Захарчук, пишет "Суспільне".

По его словам, в эту ночь, чтобы отразить воздушную атаку Российской Федерации, работали все огневые средства: зенитно-ракетные войска, ПВО, вертолеты, самолеты F-16.

"Почему, как правило, погибают лучшие? Потому что именно они выполняют самые сложные задачи. На тот момент — левобережная часть Украины была буквально покрыта "шахедами". Их было очень много", — сказал Олег Захарчук.

Если бы у пилота Максима Устименко был хотя бы один шанс выжить в этой очень сложной воздушной ситуаций, он бы обязательно воспользовался им как грамотный и талантливый пилот, подчеркнул заместитель командующего воздушного командования "Запад".

"Но, к сожалению, возникла такая ситуация, что шанса не было. Отвернуть самолет, который уже имел повреждения, от населенного пункта и продолжать управлять этим самолетом — это очень трудное дело. Но пилот это выполнил. Он действительно герой", — отметил Олег Захарчук.

Гибель Максима Устименко

Во время своего последнего боя Максим, который был однокурсником еще одного легендарного пилота, Андрея Пильщикова ("Джуса"), погибшего два года назад, отражал массированную ракетно-пушечную атаку.

Он поразил семь воздушных целей, использовав весь боекомплект. Во время удара по последней из них истребитель получил серьезные повреждения и начал терять высоту. Устименко отвел борт от населенного пункта, но не успел катапультироваться и погиб.

29 июня подполковнику Максиму Устименко было присвоено звание Героя Украины. У погибшего летчика остался четырехлетний сын.

Ранее Фокус писал, что Марьяна Безуглая назвала гибель Устименко "убийством".

Прощание с летчиком Максимом Устименко, пилотом F-16, состоялось в Киеве 3 июля.