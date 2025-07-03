Отвел самолет от города: в Киеве простились с погибшим пилотом F-16 Максимом Устименко (видео)

Прощание с летчиком Максимом Устименко, пилотом F-16, состоялось в Киеве 3 июля. Он погиб при выполнении боевого задания в составе сил ПВО в ночь на 29 июня.

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Отпевание прошло в Михайловском соборе, сообщает "Суспільне". После него состоялось шествие на Майдан Независимости. Процессию сопровождал почетный караул.

На похоронах присутствовали родные, друзья, сослуживцы воина, а также неравнодушные жители столицы.

О нем, летчике первого класса, все отзывались не только, как о профессионале, но и как о человеке высочайших моральных качеств.

По словам заместителя командующего Воздушных сил, бригадного генерала Сергея Голубцова, Максим был одним из 15 выпускников в 2016 году, когда Украина впервые смогла выпустить бригаду истребителей на МиГ-29 и штурмовиков на Су-25. Он окончил Харьковский университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

"Я знаю каждого из той пятнадцатки. К сожалению, шестеро из них уже погибли. Максима похоронят в Киевской области, где проживает его семья. Он совсем недавно приобрел там жилье, но именно в этот двор несколько месяцев назад прилетел "Шахед". Это новое жилье, о котором он мечтал, было разрушено", – рассказал генерал Голубцов.

Устименко также был в первой группе из 12 пилотов, которые первыми прошли обучение на F-16 и летал на нем с лета прошлого года. Он очень быстро освоил самолет.

Знакомые и сослуживцы Максима говорят, что он был тем, кому доверяют, за кем идут и кто всегда думал о сохранении жизни других.

Героя похоронят в Кивской области

Последний бой Максима Устименко

Во время своего последнего боя Максим, который был однокурсником еще одного легендарного пилота, Андрея Пильщикова ("Джуса"), погибшего два года назад, отбивал массированную ракетно-дроновую атаку.

Он поразил семь воздушных целей, использовав весь боекомплект. Во время удара по последней из них истребитель получил серьезные повреждения и начал терять высоту. Устименко отвел борт от населенного пункта, но не успел катапультироваться и погиб.

29 июня подполковнику Максиму Устименко было присвоено звание Героя Украины. У погибшего летчика остался четырехлетний сын.

Ранее Фокус писал, что Марьяна Безуглая назвала гибель Устименко "убийством".