Відвів літак від міста: у Києві попрощалися із загиблим пілотом F-16 Максимом Устименком (відео)

Прощання з льотчиком Максимом Устименком, пілотом F-16, відбулося в Києві 3 липня. Він загинув під час виконання бойового завдання у складі сил ППО в ніч на 29 червня.

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Відспівування відбулося в Михайлівському соборі, повідомляє "Суспільне". Після нього відбулася хода на Майдан Незалежності. Процесію супроводжувала почесна варта.

На похороні були присутні рідні, друзі, товариші по службі воїна, а також небайдужі жителі столиці.

Про нього, льотчика першого класу, всі відгукувалися не тільки як про професіонала, а й як про людину найвищих моральних якостей.

За словами заступника командувача Повітряних сил, бригадного генерала Сергія Голубцова, Максим був одним із 15 випускників 2016 року, коли Україна вперше змогла випустити бригаду винищувачів на МіГ-29 і штурмовиків на Су-25. Він закінчив Харківський університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

"Я знаю кожного з тієї п'ятнадцятки. На жаль, шестеро з них уже загинули. Максима поховають у Київській області, де мешкає його родина. Він зовсім нещодавно придбав там житло, але саме в цей двір кілька місяців тому прилетів "Шахед". Це нове житло, про яке він мріяв, було зруйноване", — розповів генерал Голубцов.

Устименко також був у першій групі з 12 пілотів, які першими пройшли навчання на F-16 і літав на ньому з літа минулого року. Він дуже швидко освоїв літак.

Знайомі та товариші по службі Максима кажуть, що він був тим, кому довіряють, за ким ідуть і хто завжди думав про збереження життя інших.

Героя поховають у Київській області

Останній бій Максима Устименка

Під час свого останнього бою Максим, який був однокурсником ще одного легендарного пілота, Андрія Пільщикова ("Джуса"), що загинув два роки тому, відбивав масовану ракетно-дронову атаку.

Він вразив сім повітряних цілей, використавши весь боєкомплект. Під час удару по останній з них винищувач зазнав серйозних пошкоджень і почав втрачати висоту. Устименко відвів борт від населеного пункту, але не встиг катапультуватися і загинув.

29 червня підполковнику Максиму Устименку було присвоєно звання Героя України. У загиблого льотчика залишився чотирирічний син.

Раніше Фокус писав, що Мар'яна Безугла назвала загибель Устименка "вбивством".