"Сделал все возможное": во время атаки россиян погиб пилот F-16 Максим Устименко

В ночь на 29 июня во время отражения массированной российской ракетно-дроновой атаки на украинские города погиб летчик 1-го класса и пилот F-16 подполковник Максим Устименко 1993 года рождения.

Related video

Он сбил семь российских воздушных целей, сделав все возможное, однако не успел катапультироваться, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Во время отработки последней цели самолет Устименко получил повреждения и начал терять высоту. Пилот сделал все возможное и отвел машину от населенного пункта, но не успел спасти свою жизнь.

"Погиб, как Герой! Вечного полета, брат, ты сделал все, что мог!" — отметили в Воздушных силах.

Массированный обстрел 29 июня

К отражению массированной атаки россиян этой ночью были привлечены все имеющиеся средства Сил обороны, которые могут работать по средствам воздушного нападения. В частности самолеты F-16, пилоты которых уничтожили десятки "шахедов". В Воздушных силах отметили, что работа украинских истребителей является крайне опасной и рискованной, как при ударах по наземным целям противника, так и во время отражения воздушных атак. Несмотря на все, наши летчики героически выполняют боевые задачи.

Всего во время ночного удара РФ применила против Украины более 500 целей. Противовоздушная оборона уничтожила 475 (249 сбиты огневыми средствами, 226 — локально потеряны). Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним, в ночь на 29 июня россияне нанесли по Украине комбинированный удар с применением крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, а также дронов типа "шахед".

Также Фокус писал о том, что 12 апреля 2025 года командование Воздушных сил ВСУ сообщило о гибели пилота F-16 Павла Иванова в бою.