"Зробив усе можливе": під час атаки росіян загинув пілот F-16 Максим Устименко

У ніч на 29 червня під час відбиття масованої російської ракетно-дронової атаки на українські міста загинув льотчик 1-го класу і пілот F-16 підполковник Максим Устименко 1993 року народження.

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Він збив сім російських повітряних цілей, зробивши все можливе, проте не встиг катапультуватися, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Під час відпрацювання останньої цілі літак Устименка зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Пілот зробив усе можливе і відвів машину від населеного пункту, але не встиг врятувати своє життя.

"Загинув, як Герой! Вічного польоту, брате, ти зробив усе, що міг!" — зазначили в Повітряних силах.

Масований обстріл 29 червня

До відбиття масованої атаки росіян цієї ночі було залучено усі наявні засоби Сил оборони, які можуть працювати по засобах повітряного нападу. Зокрема літаки F-16, пілоти яких знищили десятки "шахедів". У Повітряних силах наголосили, що робота українських винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою, як при ударах по наземних цілях противника, так і під час відбиття повітряних атак. Попри все, наші льотчики героїчно виконують бойові завдання.

Загалом під час нічного удару РФ застосувала проти України понад 500 цілей. Протиповітряна оборона знищила 475 (249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачені). Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня росіяни завдали по Україні комбінованого удару із застосуванням крилатих, балістичних та гіперзвукових ракет, а також дронів типу "шахед".

Також Фокус писав про те, що 12 квітня 2025 року командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про загибель пілота F-16 Павла Іванова в бою.