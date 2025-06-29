"Медальку маме передадим": Безуглая назвала "убийством" гибель пилота Устименко

Народная депутат Марьяна Безуглая резко высказалась о гибели летчика Максима Устименко, жизнь которого оборвалась во время ракетно-дроновой атаки россиян на Украину в ночь на 29 июня.

Related video

Политик назвала смерть пилота F-16 "убийством" и отметила, что тот якобы сбивал "шахеды".

"Украина потеряла пилота F-16 и еще один самолет. Если не развивать дроновое ПВО, блокировать закупки и при этом посылать стоящих живых летчиков сбивать "Шахеды", то это — УБИЙСТВО пилотов и уничтожение самолетов. А потом можно погрустить, конечно. Не забудем, не простим, медальку маме передадим", — написала Безуглая.

В своем посте депутат даже не указала имени летчика.

Безуглая высказалась о гибели Максима Устименко Фото: скріншот з Telegram Мар'яни Безуглої

"Напомню, что результаты расследования по первой катастрофе F-16 до сих пор не обнародованы. Соболезнования родным и близким..." — добавила политическая деятельница.

Погиб пилот Максим Устименко

Максим Устименко — летчик 1-го класса и пилот F-16, подполковник 1993 года рождения. В Воздушных силах 29 июня сообщили, что он уничтожил семь российских воздушных целей во время массированной атаки россиян ночью. Во время отработки последней цели самолет Устименко получил повреждения и начал терять высоту. Летчик отвел машину от населенного пункта, но не успел катапультироваться сам.

У Максима остался четырехлетний сын.

Максим Устименко Фото: Лілія Аверʼянова/Facebook

Обстрел 29 июня

Во время ночного удара россияне применили против Украины более 500 целей. Противовоздушная оборона уничтожила 475 (249 сбиты огневыми средствами, 226 — локально потеряны). Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что работа истребителей является крайне опасной и рискованной, как при ударах по наземным целям противника, так и во время отражения воздушных атак. Несмотря на это, украинские летчики героически выполняют боевые задачи.

Напомним, Максим Устименко учился в Харькове вместе с пилотом Андреем Пильщиковым ("Джусом"), который погиб в 2023 году.

Также Фокус писал о том, что наступление россиян на нескольких направлениях фронта остановилось из-за плохо обученной пехоты. The Telegraph на конец июня 2025 года пишет, что Украине удалось замедлить продвижение врага.