"Медальку мамі передамо": Безугла назвала "вбивством" загибель пілота Устименка

Народна депутатка Марʼяна Безугла різко висловилася про загибель льотчика Максима Устименка, життя якого обірвалося під час ракетно-дронової атаки росіян на Україну в ніч на 29 червня.

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Політикиня назвала смерть пілота F-16 "вбивством" та зазначила, що той начебто збивав "шахеди".

"Україна втратила пілота F-16 та ще один літак. Якщо не розвивати дронове ППО, блокувати закупівлі і водночас посилати вартісних живих льотчиків збивати "Шахеди", то це — ВБИВСТВО пілотів і знищення літаків. А потім можна посумувати, звісно. Не забудемо, не пробачимо, медальку мамі передамо", — написала Безугла.

У своєму пості депутатка навіть не вказала імені льотчика.

Безугла висловилася про загибель Максима Устименка Фото: скріншот з Telegram Мар'яни Безуглої

"Нагадаю, що результати розслідування щодо першої катастрофи F-16 досі не оприлюднені. Співчуття рідним і близьким…" — додала політична діячка.

Загинув пілот Максим Устименко

Максим Устименко — льотчик 1-го класу і пілот F-16, підполковник 1993 року народження. У Повітряних силах 29 червня повідомили, що він знищив сім російських повітряних цілей під час масованої атаки росіян уночі. Під час відпрацювання останньої цілі літак Устименка зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Льотчик відвів машину від населеного пункту, але не встиг катапультуватися сам.

У Максима залишився чотирирічний син.

Максим Устименко Фото: Лілія Аверʼянова/Facebook

Обстріл 29 червня

Під час нічного удару росіяни застосували проти України понад 500 цілей. Протиповітряна оборона знищила 475 (249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачені). Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що робота винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою, як при ударах по наземних цілях противника, так і під час відбиття повітряних атак. Попри це, українські льотчики героїчно виконують бойові завдання.

Нагадаємо, Максим Устименко навчався в Харкові разом з пілотом Андрієм Пільщиковим ("Джусом"), який загинув у 2023 році.

Також Фокус писав про те, що наступ росіян на кількох напрямках фронту зупинився через погано навчену піхоту. The Telegraph на кінець червня 2025 року пише, що Україні вдалося уповільнити просування ворога.