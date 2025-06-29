Залишився маленький син: що відомо про загиблого пілота F-16 Максима Устименка (фото)

Загиблий пілот F-16 Максим Устименко був однокурсником пілота Андрія Пільщикова ("Джуса"), який загинув майже 2 роки тому. У льотчика 1-го класу залишився чотирирічний син.

Related video

Мати "Джуса" Лілія Авер’янова назвала Максима Устименка "хлопцем зі сталі, який завжди прагнув бути найкращим", показавши його архівні кадри під час навчання в університеті в Харкові.

"Найкраще боронити Україну. Це був супер-інтелект групи, чудовий айтішник. Але у нього були великі, міцні крила. Велика відповідальність. Велика відданість справі. Він мав би стати Маршалом Авіації. Разом з Андрієм з першого курсу, разом навіки в небі", — написала Лілія Аверʼянова.

Максим Устименко під час навчання Фото: Лілія Аверʼянова/Facebook

Загинув Максим Устименко

Максим Устименко — льотчик 1-го класу і пілот F-16, підполковник. У Повітряних силах зранку 29 червня повідомили, що загиблий знищив сім російських повітряних цілей під час масованої ракетно-дронової атаки.

Під час відпрацювання останньої цілі літак пілота зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим зробив усе можливе і відвів його від населеного пункту, але не встиг катапультуватися.

Пілот Максим Устименко під час навчання Фото: Лілія Аверʼянова/Facebook

"Загинув, як Герой! Вічного польоту, брате, ти зробив усе, що міг!" — додали в Повітряних силах.

Дружина загиблого у 2024 році пілота Олексія Меся ("Мунфіша") повідомила, що в Устименка залишився чотирирічний син.

"Ми продовжуємо втрачати найкращих. Максим Устименко та Олексій Месь", — написала жінка, показавши архівне фото загиблих льотчиків.

Максим Устименко та Олексій Месь Фото: mes_yulia Юлія Месь розповіла, що в загиблого пілота Максима Устименка залишився син Фото: mes_yulia

Нагадаємо, 12 квітня 2025 року командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про загибель пілота F-16 Павла Іванова. Він був одним із тих льотчиків, хто щодня працює у вкрай складних умовах на різних ділянках фронту.

Також Фокус писав про те, що в березні 2025 року президент України Володимир Зеленський присвоїв Олексію Месю, який загинув у катастрофі F-16, звання Героя України.