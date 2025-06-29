Остался маленький сын: что известно о погибшем пилоте F-16 Максиме Устименко (фото)
Погибший пилот F-16 Максим Устименко был однокурсником пилота Андрея Пильщикова ("Джуса"), который погиб почти 2 года назад. У летчика 1-го класса остался четырехлетний сын.
Мать "Джуса" Лилия Аверьянова назвала Максима Устименко "парнем из стали, который всегда стремился быть лучшим", показав его архивные кадры во время учебы в университете в Харькове.
"Лучше всего защищать Украину. Это был супер-интеллект группы, замечательный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был бы стать Маршалом Авиации. Вместе с Андреем с первого курса, вместе навеки в небе", — написала Лилия Аверьянова.
Погиб Максим Устименко
Максим Устименко — летчик 1-го класса и пилот F-16, подполковник. В Воздушных силах утром 29 июня сообщили, что погибший уничтожил семь российских воздушных целей во время массированной ракетно-дроновой атаки.
Во время отработки последней цели самолет пилота получил повреждения и начал терять высоту. Максим сделал все возможное и отвел его от населенного пункта, но не успел катапультироваться.
"Погиб, как Герой! Вечного полета, брат, ты сделал все, что мог!" — добавили в Воздушных силах.
Жена погибшего в 2024 году пилота Алексея Меся ("Мунфиша") сообщила, что у Устименко остался четырехлетний сын.
"Мы продолжаем терять лучших. Максим Устименко и Алексей Месь", — написала женщина, показав архивное фото погибших летчиков.
Напомним, 12 апреля 2025 года командование Воздушных сил ВСУ сообщило о гибели пилота F-16 Павла Иванова. Он был одним из тех летчиков, кто ежедневно работает в крайне сложных условиях на разных участках фронта.
Также Фокус писал о том, что в марте 2025 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Алексею Месю, который погиб в катастрофе F-16, звание Героя Украины.