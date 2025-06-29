Остался маленький сын: что известно о погибшем пилоте F-16 Максиме Устименко (фото)

Погибший пилот F-16 Максим Устименко был однокурсником пилота Андрея Пильщикова ("Джуса"), который погиб почти 2 года назад. У летчика 1-го класса остался четырехлетний сын.

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Мать "Джуса" Лилия Аверьянова назвала Максима Устименко "парнем из стали, который всегда стремился быть лучшим", показав его архивные кадры во время учебы в университете в Харькове.

"Лучше всего защищать Украину. Это был супер-интеллект группы, замечательный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был бы стать Маршалом Авиации. Вместе с Андреем с первого курса, вместе навеки в небе", — написала Лилия Аверьянова.

Максим Устименко во время обучения Фото: Лілія Аверʼянова/Facebook

Погиб Максим Устименко

Максим Устименко — летчик 1-го класса и пилот F-16, подполковник. В Воздушных силах утром 29 июня сообщили, что погибший уничтожил семь российских воздушных целей во время массированной ракетно-дроновой атаки.

Во время отработки последней цели самолет пилота получил повреждения и начал терять высоту. Максим сделал все возможное и отвел его от населенного пункта, но не успел катапультироваться.

Пилот Максим Устименко во время обучения Фото: Лілія Аверʼянова/Facebook

"Погиб, как Герой! Вечного полета, брат, ты сделал все, что мог!" — добавили в Воздушных силах.

Жена погибшего в 2024 году пилота Алексея Меся ("Мунфиша") сообщила, что у Устименко остался четырехлетний сын.

"Мы продолжаем терять лучших. Максим Устименко и Алексей Месь", — написала женщина, показав архивное фото погибших летчиков.

Максим Устименко и Алексей Месь Фото: mes_yulia Юлия Месь рассказала, что у погибшего пилота Максима Устименко остался сын Фото: mes_yulia

Напомним, 12 апреля 2025 года командование Воздушных сил ВСУ сообщило о гибели пилота F-16 Павла Иванова. Он был одним из тех летчиков, кто ежедневно работает в крайне сложных условиях на разных участках фронта.

Также Фокус писал о том, что в марте 2025 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Алексею Месю, который погиб в катастрофе F-16, звание Героя Украины.