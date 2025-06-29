"Наступ загалом зупинився": яка найбільша проблема Росії на фронті, — The Telegraph

Літній наступ Росії в Україні зазнає невдачі через кілька тижнів після початку, попри рекордну кількість атак на кількох напрямках фронту.

Related video

Москва на шляху до побиття власного рекорду, встановленого минулого місяця, за кількістю наступальних операцій у червні. А великий обсяг атак не призвів до значних проривів на полі бою, пише The Telegraph.

Наступ, розпочатий у травні, але запланований на зиму, простягається від північних прикордонних районів Сумської та Харківської областей до Донеччини та Дніпропетровської області, куди російські війська намагаються прорватися вперше.

Російська сторона взимку нарощувала людські ресурси, удосконалюючи тактику та покращуючи координацію ракетних ударів та обстрілів безпілотниками. У травні ворожа армія просувалися швидкими темпами, завойовуючи в середньому 5,5 квадратних миль на день (близько 14 кв. км) — вдвічі більше, ніж у квітні, згідно з даними DeepState.

Донецький напрямок

Зокрема, у Донецькій області спостерігалися прориви, особливо між Покровськом і Костянтинівкою, двома ключовими цілями Москви. Але через кілька тижнів після початку кампанії імпульс згас.

Якщо російські війська зможуть захопити Костянтинівку, критично важливий логістичний вузол України, це прокладе шлях для атак на Краматорськ та Слов'янськ, що наблизить Путіна на крок до контролю над усім Донбасом.

"У росіян зараз насправді немає можливості розпочати щось нове та відмінне. Літній наступ буде просто продовженням того, що вони робили навесні", — каже Анжеліка Еванс, аналітикиня з питань Росії з Інституту вивчення війни (ISW).

Сумський напрямок

На Сумському напрямку російські війська, схоже, повністю зупинилися. Україна відбила частину території. Тим часом Павло Нарожний, український військовий аналітик із Сум, наголосив, що головною ціллю Росії в регіоні була Юнаківка, яка розташована безпосередньо на дорозі, що з'єднує Росію з центром Сум.

Якщо Росії вдасться захопити місто, вона потім переміститься до сусідніх сіл на краю великого лісу. Нарожний каже, що це буде "катастрофою" для України, додавши: "Ліс веде прямо до міста Суми, тому, якщо їм вдасться перекинути артилерію до Юнаківки та в ліс, вони зможуть дістатися до міста Суми з артилерією".

Незважаючи на важкі бої, Україні вдалося уповільнити просування росіян. РФ відправляє тисячі погано навчених солдатів для керівництва наступом – ця тенденція спостерігається по всій лінії фронту.

"Російський наступ загалом зупинився… Вони мають перевагу в людських ресурсах та безпілотниках, але їхня піхота дуже погано навчена, якщо взагалі навчена", — каже старший український військовий, який воює на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня Росія завдала по Україні комбінованого удару із застосуванням крилатих, балістичних та гіперзвукових ракет, а також БПлА типу "шахед". Вдалося знищити 475 цілей.

Також Фокус писав, що під час відбиття масованої російської ракетно-дронової атаки загинув льотчик 1-го класу і пілот F-16 підполковник Максим Устименко, який народився в 1993 році.