"Наступление в целом остановилось": какая самая большая проблема России на фронте, — The Telegraph

Летнее наступление России в Украине терпит неудачу через несколько недель после начала, несмотря на рекордное количество атак на нескольких направлениях фронта.

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Москва на пути к побитию собственного рекорда, установленного в прошлом месяце, по количеству наступательных операций в июне. А большой объем атак не привел к значительным прорывам на поле боя, пишет The Telegraph.

Наступление, начатое в мае, но запланированное на зиму, простирается от северных приграничных районов Сумской и Харьковской областей до Донетчины и Днепропетровской области, куда российские войска пытаются прорваться впервые.

Российская сторона зимой наращивала человеческие ресурсы, совершенствуя тактику и улучшая координацию ракетных ударов и обстрелов беспилотниками. В мае вражеская армия продвигались быстрыми темпами, завоевывая в среднем 5,5 квадратных миль в день (около 14 кв. км) — вдвое больше, чем в апреле, согласно данным DeepState.

Донецкое направление

В частности, в Донецкой области наблюдались прорывы, особенно между Покровском и Константиновкой, двумя ключевыми целями Москвы. Но через несколько недель после начала кампании импульс угас.

Если российские войска смогут захватить Константиновку, критически важный логистический узел Украины, это проложит путь для атак на Краматорск и Славянск, что приблизит Путина на шаг к контролю над всем Донбассом.

"У россиян сейчас на самом деле нет возможности начать что-то новое и отличное. Летнее наступление будет просто продолжением того, что они делали весной", — говорит Анжелика Эванс, аналитик по вопросам России из Института изучения войны (ISW).

Сумское направление

На Сумском направлении российские войска, похоже, полностью остановились. Украина отбила часть территории. Между тем Павел Нарожный, украинский военный аналитик из Сум, отметил, что главной целью России в регионе была Юнаковка, которая расположена непосредственно на дороге, соединяющей Россию с центром Сум.

Если России удастся захватить город, она затем переместится в соседние села на краю большого леса. Нарожный говорит, что это будет "катастрофой" для Украины, добавив: "Лес ведет прямо к городу Сумы, поэтому, если им удастся перебросить артиллерию в Юнаковку и в лес, они смогут добраться до города Сумы с артиллерией".

Несмотря на тяжелые бои, Украине удалось замедлить продвижение россиян. РФ отправляет тысячи плохо обученных солдат для руководства наступлением — эта тенденция наблюдается по всей линии фронта.

"Российское наступление в целом остановилось... Они имеют преимущество в человеческих ресурсах и беспилотниках, но их пехота очень плохо обучена, если вообще обучена", — говорит старший украинский военный, который воюет на Купянском направлении.

Напомним, в ночь на 29 июня Россия нанесла по Украине комбинированный удар с применением крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, а также БПлА типа "шахед". Удалось уничтожить 475 целей.

Также Фокус писал, что во время отражения массированной российской ракетно-дроновой атаки погиб летчик 1-го класса и пилот F-16 подполковник Максим Устименко, который родился в 1993 году.