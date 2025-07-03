"Шансу не було": у ПвК "Захід" розповіли, як загинув пілот Максим Устименко, з яким сьогодні попрощались

Пілот Максим Устименко загинув вночі 29 червня під час відбиття атаки Росії. 3 липня з ним попрощались у Києві. Повітряне командування "Захід" впевнене, що шансу вижити у Максима не було, бо інакше він би скористався ним.

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Уночі 29 червня, відбиваючи повітряну атаку Росії, пілот винищувача F-16 Максим Устименко збив сім "шахедів" і загинув. Що саме пошкодило літак і чому ситуація призвела до загибелі льотчика, з'ясує розслідування. Про це під час церемонії прощання з загиблим 3 липня розповів заступник командувача повітряного командування "Захід", бригадний генерал Олег Захарчук, пише "Суспільне".

За його словами, у цю ніч, щоб відбити повітряну атаку Російської Федерації, працювали усі вогневі засоби: зенітно-ракетні війська, ППО, вертольоти, літаки F-16.

"Чому, як правило, гинуть найкращі? Бо саме вони виконують найскладніші завдання. На той момент — лівобережна частина України була буквально вкрита "шахедами". Їх було дуже багато", — сказав Олег Захарчук.

Якщо б у пілота Максима Устименка був хоча б один шанс вижити у цій дуже складній повітряній ситуації, він би обов'язково скористався ним як грамотний і талановитий пілот, підкреслив заступник командувача повітряного командування "Захід".

"Але, на жаль, виникла така ситуація, що шансу не було. Відвернути літак, який вже мав пошкодження, від населеного пункту і продовжувати керувати цим літаком — це дуже важка справа. Але пілот це виконав. Він дійсно герой", — зауважив Олег Захарчук.

Загибель Максима Устименка

Під час свого останнього бою Максим, який був однокурсником ще одного легендарного пілота, Андрія Пільщикова ("Джуса"), що загинув два роки тому, відбивав масовану ракетно-дронову атаку.

Він уразив сім повітряних цілей, використавши весь боєкомплект. Під час удару по останній з них винищувач зазнав серйозних пошкоджень і почав втрачати висоту. Устименко відвів борт від населеного пункту, але не встиг катапультуватися і загинув.

29 червня підполковнику Максиму Устименку було присвоєно звання Героя України. У загиблого льотчика залишився чотирирічний син.

Раніше Фокус писав, що Мар'яна Безугла назвала загибель Устименка "вбивством".

Прощання з льотчиком Максимом Устименком, пілотом F-16, відбулося в Києві 3 липня.