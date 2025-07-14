За прикладом Другої світової: як українські F-16 борються з "шахедами" під час атак (відео)

Українські льотчики винищувачів F-16 застосовують бортові гармати M61 Vulcan для боротьби з іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, запущеними Росією. Така тактика нагадує боротьбу з повітряними цілями в епоху Другої світової війни.

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У мережі з'явилося відповідне відео: на ньому чути характерну роботу шестиствольної гармати системи Гатлінга і звук двигуна F-16, після чого дрон знищується. Примітно, що бойовий епізод стався вдень, коли можливе візуальне виявлення цілі.

На думку оглядачів Defence24, такий підхід, хоч і результативний, але надзвичайно небезпечний. У момент перехоплення літак зближується з безпілотником, а підрив бойової частини дрона може пошкодити сам винищувач. Уже відомо про два втрачені F-16, імовірно, саме під час таких дій.

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Аналітики зазначили, що основний засіб ураження "шахедів" з повітря — ракети ближнього бою AIM-9 Sidewinder, кожна з яких коштує близько 400-500 тисяч доларів. Для F-16 вони головний засіб боротьби з повітряними цілями, але їхні запаси обмежені.

Існує й альтернатива — боєприпаси APKWS (лазерні керовані ракети на базі Hydra 70). Їхня модифікація для повітряного перехоплення дозволила б встановлювати на F-16 до 18 ракет замість шести Sidewinder, причому за ціною близько 50 тисяч доларів за одиницю. Однак ці ракети поки що не постачалися Україні.

Таким чином поки Повітряні сили України не отримали такі рішення, пілоти змушені діяти за аналогією з часами Другої світової — як британські та польські льотчики на Gloster Meteor і Hawker Tempest, що збивали німецькі ракети V1 гарматним вогнем. Небезпека тоді полягала в тому самому — занадто близьке зближення з ціллю, начиненою вибухівкою.

Нагадаємо, вночі 29 червня, відбиваючи повітряну атаку Росії, загинув льотчик винищувача F-16 Повітряних сил ЗСУ Максим Устименко, який збив сім "шахедів". Повітряне командування стверджує, що шансу вижити у Максима не було, інакше він би скористався ним.

На думку військового експерта Рубена Джонсона, українські F-16 діють в умовах, які називають "найбільш напруженими для цих літаків за всю їхню історію". Машини практично щодня беруть участь у відбитті масованих атак російських крилатих ракет, дронів-камікадзе і навіть балістичних цілей.