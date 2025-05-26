F-16 на межі: винищувачі ЗСУ беруть участь у найінтенсивніших боях за всю історію експлуатації

Українські F-16 діють в умовах, які називають "найбільш напруженими для цих літаків за всю їхню історію". Від початку їхнього бойового застосування 2024 року літаки щодня беруть участь у відбитті масованих атак російських крилатих ракет, дронів-камікадзе і навіть балістичних цілей.

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Про це пише військовий експерт Рубен Джонсон у матеріалі 19FortyFive.

Надходження F-16 з Нідерландів і Данії почалося 2024 року, після того, як ці країни почали заміну старих машин на нові F-35. Спочатку винищувачі передбачалося використовувати в оборонних цілях, проте в міру розвитку конфлікту літаки почали виконувати й обмежені ударні місії по передових позиціях противника

Аналітик зазначає, що винищувачі американського виробництва виконують бойові завдання в тісній взаємодії з наземними засобами ППО і часто під щільним вогневим тиском, через що, на жаль, не обходиться без втрат. Це підтверджують і представники українського оборонного сектора.

Таким чином виникають питання щодо бойової виживаності F-16, враховуючи, що три літаки цього типу в Україні вже було втрачено.

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"Ті, хто про це запитує, ігнорують той факт, що, за винятком деяких зіткнень, які ми спостерігали з ізраїльськими ВПС на Близькому Сході, ці F-16 ведуть бойові дії в найвищому темпі, який коли-небудь бачив цей літак", — пояснив співрозмовник Джонсона.

Попри втрати, ефективність F-16 у виконанні оборонних завдань залишається високою. Винищувачі відіграють ключову роль у захисті українського неба і все частіше застосовуються в ударних операціях по російських позиціях. Однак такі місії пов'язані з високими ризиками, особливо в умовах насиченого ППО і необхідності маневрувати поруч із зонами дії власних зенітних батарей.

"З огляду на кількість виконуваних місій і небезпечний характер завдань протиповітряної оборони, дивно, що не було втрачено більше літаків", — підкреслив він.

Нагадаємо, 16 травня під час виконання бойового завдання з відбиття повітряного нападу противника було втрачено зв'язок з українським винищувачем F-16. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що під час бою на борту виникла нештатна ситуація. Льотчик вивів літак якомога далі від населеного пункту й успішно катапультувався.