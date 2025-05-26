F-16 на пределе: истребители ВСУ участвуют в самых интенсивных боях за всю историю эксплуатации

Украинские F-16 действуют в условиях, которые называют «самыми напряженными для этих самолетов за всю их историю». С начала их боевого применения в 2024 году самолеты ежедневно участвуют в отражении массированных атак российских крылатых ракет, дронов-камикадзе и даже баллистических целей.

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Об этом пишет военный эксперт Рубен Джонсон в материале 19FortyFive.

Поступление F-16 из Нидерландов и Дании началось в 2024 году, после того как эти страны начали замену старых машин на новые F-35. Изначально истребители предполагалось использовать в оборонительных целях, однако по мере развития конфликта самолеты стали выполнять и ограниченные ударные миссии по передовым позициям противника

Аналитик отмечает, что истребители американского производства выполняют боевые задачи в тесном взаимодействии с наземными средствами ПВО и зачастую под плотным огневым давлением, из-за чего, к сожалению, не обходится без потерь. Это подтверждают и представители украинского оборонного сектора.

Таким образом возникают вопросы о боевой выживаемости F-16, учитывая, что три самолета этого типа в Украине уже были потеряны.

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«Те, кто об этом спрашивает, игнорируют тот факт, что за исключением некоторых столкновений, которые мы наблюдали с израильскими ВВС на Ближнем Востоке, эти F-16 ведут боевые действия в самом высоком темпе, который когда-либо видел этот самолет”, - пояснил собеседник Джонсона.

Несмотря на потери, эффективность F-16 в выполнении оборонительных задач остается высокой. Истребители играют ключевую роль в защите украинского неба и всё чаще применяются в ударных операциях по российским позициям. Однако такие миссии сопряжены с высокими рисками, особенно в условиях насыщенного ПВО и необходимости маневрировать рядом с зонами действия собственных зенитных батарей.

«Учитывая количество выполняемых миссий и опасный характер задач противовоздушной обороны, удивительно, что не было потеряно больше самолетов», - подчеркнул он.

Напомним 16 мая во время выполнения боевой задачи по отражению воздушного нападения противника была потеряна связь с украинским истребителем F-16. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время боя на борту возникла нештатная ситуация. Летчик вывел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался.