Хитрий спосіб захисту винищувачів F-16: ЗСУ знайшли "ключ" до порятунку авіації, — Business Insider (фото)

Українські військові навчилися успішно захищати винищувачі F-16 від російських ракет. Мобільні комплекси на базі вантажівок стали критичним для виживання літаків.

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Військові аеродроми в Україні можуть стати легкою ціллю для російських ракет, але ЗСУ навчилися успішно захищати винищувачі F-16 від цієї загрози. Важливе значення має новий підхід до їхньої експлуатації, пише видання Business Insider.

Українські військові використовують два нові комплекси на базі вантажівок для обслуговування і постачання боєприпасів американських винищувачів F-16. Ці системи розроблені групою Фонду "Повернись Живим" за підтримки українського військового та енергетичного секторів. Вони замінюють стаціонарні бази.

Один із комплексів має командний пункт, робочі місця для планування місій та інструктажів пілотів, а також місце для відпочинку особового складу. В іншому є майстерня для випробування та підготовки зброї разом із місцями для розміщення боєприпасів.

Комплекс для F-16 має командний пункт і робочі місця

Спеціаліст з військової авіації Королівського авіатовариства Великої Британії Тім Робінсон вважає ці рішення "вельми інноваційним кроком" і критичним для виживання українських винищувачів F-16.

"Необхідно підтримувати F-16 у русі, переміщати машини й дозволяти їм діяти в умовах, коли їх шукає Росія", — сказав Робінсон.

Проте забезпечувати безпеку літаків стає дедалі складніше, визнають фахівці.

Росія не намагалася розосередити авіацію, поки Україна не почала гатити по її аеродромах безпілотниками Тепер окупанти прагнуть убезпечити свої літаки. Однак Сили оборони України домоглася більшого успіху в нападі на російські авіабази, ніж росіяни — на українські, помітили фахівці.

ЗСУ ховають винищувачі F-16: армія США отримує уроки

Західні армії підтримують тактику українських сил щодо розосередження авіації на тлі побоювань протистояння Росії та Китаю. Військова міць Китаю збільшується, створюючи небезпеку для американських баз у Тихому океані. Росія перебуває в стані війни і виробляє все більше ракет.

З одного боку Захід посилює засоби протиповітряної оборони, а з іншого — застосовує стратегію "Гнучкого бойового застосування" (Agile Combat Employment). Такий план дає можливість діяти з різних точок і підтримувати гнучкість авіації.

Стратегія "Гнучкого бойового застосування" для винищувачів F-16 виправдовує себе

"США і союзники хочуть менше покладатися на традиційні злітно-посадкові смуги. Шведський Gripen створений для експлуатації в складних умовах, а безпілотники MQ-9 Reaper і A-10 Warthog злітають і сідають на ґрунтові злітно-посадкові смуги", — вказують оглядачі.

Літаки F-16 і новіші F-35 виконували посадку на шосе, а великі транспортні літаки C-130 навіть приземлялися на пляжах.

"Багато західних військових розглядають можливість розосередження авіації. Україна прискорила цей процес, зробила його швидким і повернула цю ідею у свідомість людей", — вважає Тім Робінсон.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ нещодавно отримали мобільну екосистему "Проєкт 61", щоб обслуговувати винищувачі F-16. Технологія враховує реальні потреби льотчиків.

Фокус також писав, що льотчики F-16 знищують дрони-камікадзе "Шахед" бортовими гарматами M61 Vulcan. Однак це далеко не найбезпечніша тактика.