Бельгія передає ЗСУ винищувачі F-16: коли літаки будуть в Україні

Брюссель відправить кілька винищувачів F-16 уже у вересні поточного року. Сумарна військова допомога Україні дійде до 1 млрд євро на рік.

Зобов'язання Бельгії у військовій сфері — довгострокові та конкретні, до 1 млрд євро щорічно терміном до 2029 року. Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево на брифінгу за підсумками зустрічі у форматі "Україна-Бенілюкс" в Одесі.

"Наступного місяця ви отримаєте кілька літаків F-16. Наше партнерство наближає перемогу України та гарантує стабільність регіону", — коротко повідомив він.

Кількість переданих літаків Прево не вказав. Бельгія також відправить корабель для пошуку мін, підводні дрони й обіцяє брати участь в основних коаліціях — від ППО до розмінування.

"Працюємо у складі коаліції з ППО та розмінування. Підготовлено понад 3 000 солдатів, пілотів і техніків... Це не абстрактна солідарність, а фактична підтримка для захисту вашого моря, неба і свободи", — наголосив бельгійський міністр.

Прево обіцяє, що Бельгія братиме участь у миротворчій місії в Україні з міжнародним мандатом, але лише після припинення вогню.

Серед іншого, Прево анонсував виділення 20 млн євро коштів на "харчову ініціативу" України.

"Порт [в Одесі] зараз експортує навіть більше, ніж раніше. Це не тільки економічний успіх. Це успіх глобальної системи продуктової безпеки", — підсумував він.

