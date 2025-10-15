Новейший F-35 не долетел до Бельгии: что случилось с проблемным самолетом (видео)

На авиабазе Флореннес Бельгия официально приняла первые три истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, однако четвертый самолет так и не прибыл — он остался на Азорских островах после выявления технической неисправности.

Первая партия новейших истребителей F-35A для бельгийских воздушных сил не смогла прибыть в страну в полном составе из-за технических проблем с одним из самолетов. Об этом сообщает издание Aviation24.be со ссылкой на Министерство обороны Бельгии.

Четыре самолета F-35A вылетели из города Форт-Уэрт, штат Техас), где компания Lockheed Martin осуществляет их производство, и совершили промежуточную посадку на Азорских островах для дозаправки и технической проверки.

После осмотра систем один из истребителей, с бортовым номером FL011, остался на месте из-за выявленной инженерами "технической неопределенности его летных характеристик". Подробности о характере неисправности пока не разглашаются. Министерство обороны ожидает его прибытия в ближайшее время для завершения формирования эскадрильи.

По словам командующего ВВС Бельгии генерал-майора Герта Де Декера, решение оставить самолет было принято в соответствии с протоколами безопасности. При этом военачальник в комментариях добавил: "Если есть сомнения, сомнений нет".

Истребитель F-35 — поломки и инциденты

Следует отметить, что это не первый случай, когда во время перелетов у F-35 фиксируются технические проблемы. Так, 7 августа 2025 года три из четырех самолетов укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B приземлился на авиабазе Нютабару в Японии. Официальные источники раскрыть подробности не потрудились, ограничившись комментариями, что один из бортов остался в США для дополнительного технического обслуживания.

Напомним, в январе 2025 на Аляске разбился истребитель F-35A Lightning II Военно-воздушных сил США. Расследование инцидента установило, что ключевой причиной крушения самолета стала техническая проблема, вызванная нарастанием льда на стойках шасси.

А 30 июля 2025 года недалеко от военно-морской авиабазы Лемур в центральной Калифорнии потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35C ВМС США. По этому поводу некоторые западные обозреватели отметили, что F-35 считается флагманом американских воздушных и морских сил, однако машины регулярно подвергаются критике из-за проблем с техническим обслуживанием и боеготовностью.