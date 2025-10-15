Новітній F-35 не долетів до Бельгії: що сталося з проблемним літаком (відео)

На авіабазі Флореннес Бельгія офіційно прийняла перші три винищувачі п'ятого покоління F-35 Lightning II, однак четвертий літак так і не прибув — він залишився на Азорських островах після виявлення технічної несправності.

Перша партія новітніх винищувачів F-35A для бельгійських повітряних сил не змогла прибути в країну в повному складі через технічні проблеми з одним із літаків. Про це повідомляє видання Aviation24.be з посиланням на Міністерство оборони Бельгії.

Чотири літаки F-35A вилетіли з міста Форт-Верт (штат Техас), де компанія Lockheed Martin здійснює їх виробництво, і здійснили проміжну посадку на Азорських островах для дозаправлення і технічної перевірки.

Після огляду систем один із винищувачів, із бортовим номером FL011, залишився на місці через виявлену інженерами "технічну невизначеність його льотних характеристик". Подробиці про характер несправності поки що не розголошуються. Міністерство оборони очікує його прибуття найближчим часом для завершення формування ескадрильї.

За словами командувача ВПС Бельгії генерал-майора Герта Де Декера, рішення залишити літак було ухвалено відповідно до протоколів безпеки. При цьому воєначальник у коментарях додав: "Якщо є сумніви, сумнівів немає".

Винищувач F-35 — поломки та інциденти

Слід зазначити, що це не перший випадок, коли під час перельотів у F-35 фіксуються технічні проблеми. Так, 7 серпня 2025 року три з чотирьох літаків укороченого зльоту і вертикальної посадки F-35B приземлилися на авіабазі Нютабару в Японії. Офіційні джерела розкрити подробиць не потрудилися, обмежившись коментарями, що один із бортів залишився у США для додаткового технічного обслуговування.

Нагадаємо, у січні 2025 року на Алясці розбився винищувач F-35A Lightning II Військово-повітряних сил США. Розслідування інциденту встановило, що ключовою причиною аварії літака стала технічна проблема, викликана наростанням льоду на стійках шасі.

А 30 липня 2025 року недалеко від військово-морської авіабази Лемур у центральній Каліфорнії зазнав аварії винищувач п'ятого покоління F-35C ВМС США. З цього приводу деякі західні оглядачі зазначили, що F-35 вважається флагманом американських повітряних і морських сил, проте машини регулярно піддаються критиці через проблеми з технічним обслуговуванням і боєготовністю.