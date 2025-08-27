Американський F-35 розбився на Алясці: військові з'ясували причину катастрофи (відео)

У січні на авіабазі Ейлсон, штат Аляска, розбився винищувач F-35A Lightning II Військово-повітряних сил США. Згідно з розсекреченим звітом Тихоокеанських ВПС (PACAF), головною причиною аварії літака стала технічна проблема, викликана наростанням льоду на стійках шасі.

Аварія американського F-35A сталася через гідравлічну рідину, забруднену водою, яка замерзла і заблокувала роботу шасі. Детальніше про трагічний інцидент розповіли оглядачі The War Zone.

Після зльоту носова стійка (NLG) не прибралася належним чином — лід у гідросистемі заблокував амортизатор, і колесо залишилося відхиленим на 17 градусів. Протягом майже години пілот разом з інженерами Lockheed Martin намагався знайти рішення.

У цій ситуації була зроблена спроба вирівняти колесо шляхом торкань до смуги (touch-and-go), однак це лише погіршило ситуацію, оскільки з'ясувалося, що лід також пошкодив роботу основних стійок (MLG). Тому після другої спроби з дотиком датчики Weight on Wheels помилково визначили, що літак приземлився, хоча він залишався в повітрі. У підсумку автоматична система перейшла в "наземний" режим управління, що зробило винищувач некерованим.

Окремо було зазначено, що літак продовжував набирати висоту і досяг понад 900 метрів. Коли машина мала тангаж у 40 градусів і крен у 38 градусів, льотчик ухвалив рішення катапультуватися, після чого літак впав на землю практично по вертикальній траєкторії.

Голова комісії з розслідування наголосив, що трагедія стала наслідком поєднання технічного збою та організаційних помилок. У звіті зазначено, що забруднення гідравлічної системи водою безпосередньо пов'язане з недотриманням правил техобслуговування.

Схема механізму блокування передньої стійки шасі F-35 Фото: the war zone

Схема частини передньої стійки шасі F-35, де з'явилося обмерзання Фото: the war zone

Інцидент обернувся втратою літака вартістю майже 196,5 млн доларів. На думку аналітиків, подія підкреслює складність в управлінні F-35, а також особливості експлуатації техніки в екстремальних умовах холодного клімату Аляски. Також було висловлено обережне припущення, що компанія-розробник Lockheed Martin раніше знала про потенційні проблеми з датчиками WoW, особливо в умовах низьких температур, оскільки вони доволі крихкі.

"Аварія в Ейлсоні слугує нагадуванням про високий ступінь автоматизації та комп'ютеризації F-35, як і багатьох інших сучасних літаків, а також про додаткові складнощі, які це може спричинити, особливо в надзвичайних ситуаціях", — підсумували в The War Zone.

Нагадаємо, наприкінці липня в Каліфорнії зазнав аварії винищувач F-35C ВМС США. Літак належав навчально-бойовій ескадрильї VF-125 Rough Raiders, яка займається підготовкою льотчиків для палубної авіації.