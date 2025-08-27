Американский F-35 разбился на Аляске: военные выяснили причину катастрофы (видео)

В январе на авиабазе Эйлсон, штат Аляска, разбился истребитель F-35A Lightning II Военно-воздушных сил США. Согласно рассекреченному отчету Тихоокеанских ВВС (PACAF), ключевой причиной крушения самолета стала техническая проблема, вызванная нарастанием льда на стойках шасси.

Авария американского F-35A произошла из-за гидравлической жидкости, загрязненной водой, которая замерзла и заблокировала работу шасси. Детальнее о трагическом инциденте рассказали обозреватели The War Zone.

После взлета носовая стойка (NLG) не убралась должным образом — лед в гидросистеме заблокировал амортизатор, и колесо осталось отклоненным на 17 градусов. В течение почти часа пилот вместе с инженерами Lockheed Martin пытался найти решение.

В этой ситуации была произведена попытка выровнять колесо путем касаний к полосе (touch-and-go), однако это лишь усугубило ситуацию, так как выяснилось, что лед также повредил работу основных стоек (MLG). Поэтому после второй попытки с касанием датчики Weight on Wheels ошибочно определили, что самолет приземлился, хотя он оставался в воздухе. В итоге автоматическая система перешла в «наземный» режим управления, что сделало истребитель неуправляемым.

Отдельно было отмечено, что самолет продолжал набирать высоту и достиг более 900 метров. Когда машина имела тангаж в 40 градусов и крен в 38 градусов, летчик принял решения катапультироватсья, после чего самолет рухнул на землю практически по вертикальной траектории.

Председатель комиссии по расследованию подчеркнул, что трагедия стала следствием сочетания технического сбоя и организационных ошибок. В отчете указано, что загрязнение гидравлической системы водой напрямую связано с несоблюдением правил техобслуживания.

Схема механизма блокировки передней стойки шасси F-35 Фото: the war zone

Схема части передней стойки шасси F-35, где появилось обледенение Фото: the war zone

Инцидент обернулся потерей самолета стоимостью почти 196,5 млн долларов. По мнению аналитиков, событие подчеркивает сложность в управлении F-35, а также особенности эксплуатации техники в экстремальных условиях холодного климата Аляски. Также было высказано осторожное предположение, что компания-разработчик Lockheed Martin ранее знала о потенциальных проблемах с датчиками WoW, особенно в условиях низких температур, так как они довольно хрупкие.

“Авария в Эйлсоне служит напоминанием о высокой степени автоматизации и компьютеризации F-35, как и многих других современных самолетов, а также о дополнительных сложностях, которые это может вызвать, особенно в чрезвычайных ситуациях”, — подытожили в The War Zone.

Напомним, в конце июля в Калифорнии потерпел крушение истребитель F-35C ВМС США. Самолет принадлежал учебно-боевой эскадрилье VF-125 Rough Raiders, которая занимается подготовкой летчиков для палубной авиации.