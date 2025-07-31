В США разбился истребитель F-35C: аналитики привели неутешительную статистику (видео)

30 июля 2025 года недалеко от военно-морской авиабазы Лемур в центральной Калифорнии потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35C, принадлежащий ВМС США. На опубликованном видео с месте аварии замечены горящие обломки машины и плотный столб дыма.

Related video

Крушение произошло около 18:30 по местному времени на открытой сельскохозяйственной территории примерно в 64 километрах к юго-западу от города Фресно, сообщает телеканал CNN. Причины катастрофы выясняются.

Известно, что самолет принадлежал учебно-боевой эскадрилье VF-125 Rough Raiders, которая занимается подготовкой летчиков для палубной авиации. Пилот успел катапультироваться, его эвакуировали с места происшествия, а помощь оказывали сотрудники Cal Fire и местные службы экстренного реагирования.

Комментируя происшествие обозреватели отметили, что хотя F-35 считается флагманом американских ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, программа регулярно подвергается критике из-за проблем с техническим обслуживанием и боеготовностью. По данным Пентагона, ни одна из трех модификаций — A, B или C — не соответствует в полной мере заявленным требованиям по надежности и ремонтопригодности.

Согласно данным базы "F-35 accidents and mishaps" известно о 20 инцидентах с участием этого самолета в период с 2014 по 2024 год. К примеру, 28 сентября 2018 года американский истребитель F-35B потерпел крушение у побережья Южной Каролины во время учебно-тренировочного полета. Пилот выжил, а причиной крушения была признана неисправность топливного шланга. А 9 апреля 2019 японский F‑35A разбился в Тихий океан при во время тренировочного вылета. Летчик погиб.

Напомним, последний инцидент произошел 29 января 2025 года. Истребитель F-35 потерпел крушение во время учений на авиабазе Эйлсон, Аляска. Во время полета возникла техническая неисправность, из-за чего летчик вынужден был подать сигнал об аварийной ситуации.

Растущее число катастроф F-35 вызывает опасения по поводу сбоев в работе электронных систем обнаружения и потери пилотами управления самолетом. Эксперты утверждают, что эти проблемы связаны с недостатками производственного процесса и дорогостоящим обслуживанием.