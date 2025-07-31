У США розбився винищувач F-35C: аналітики навели невтішну статистику (відео)

30 липня 2025 року недалеко від військово-морської авіабази Лемур у центральній Каліфорнії зазнав аварії винищувач п'ятого покоління F-35C, що належить ВМС США. На опублікованому відео з місця аварії помічено палаючі уламки машини та щільний стовп диму.

Related video

Аварія сталася близько 18:30 за місцевим часом на відкритій сільськогосподарській території приблизно за 64 кілометри на північний захід від міста Фресно, повідомляє телеканал CNN. Причини катастрофи з'ясовують.

Відомо, що літак належав навчально-бойовій ескадрильї VF-125 Rough Raiders, яка займається підготовкою льотчиків для палубної авіації. Пілот встиг катапультуватися, його евакуювали з місця події, а допомогу надавали співробітники Cal Fire і місцеві служби екстреного реагування.

Коментуючи подію, оглядачі зазначили, що хоча F-35 вважається флагманом американських ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти, програма регулярно зазнає критики через проблеми з технічним обслуговуванням і боєготовністю. За даними Пентагону, жодна з трьох модифікацій — A, B або C — не відповідає повною мірою заявленим вимогам щодо надійності та ремонтопридатності.

Згідно з даними бази "F-35 accidents and mishaps" відомо про 20 інцидентів за участю цього літака в період з 2014 по 2024 рік. Наприклад, 28 вересня 2018 року американський винищувач F-35B зазнав аварії біля узбережжя Південної Кароліни під час навчально-тренувального польоту. Пілот вижив, а причиною аварії було визнано несправність паливного шланга. А 9 квітня 2019 року японський F-35A розбився в Тихий океан під час тренувального вильоту. Льотчик загинув.

Нагадаємо, останній інцидент стався 29 січня 2025 року. Винищувач F-35 зазнав аварії під час навчань на авіабазі Ейлсон, Аляска. Під час польоту виникла технічна несправність, через що льотчик змушений був подати сигнал про аварійну ситуацію.

Зростаюча кількість катастроф F-35 викликає побоювання з приводу збоїв у роботі електронних систем виявлення і втрати пілотами управління літаком. Експерти стверджують, що ці проблеми пов'язані з недоліками виробничого процесу і дорогим обслуговуванням.