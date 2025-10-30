"Оружие судного дня": Медведев назвал министра обороны Бельгии "недоумком" и похвастался "Посейдоном"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал министра обороны Бельгии Тео Франкена "недоумком" и заявил, что безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой — это оружие судного дня.

Соответствующий пост Медведев обнародовал на своей странице в сети Х.

"Поздравляем всех друзей России (а особенно слабоумного министра обороны Бельгии) с успешным испытанием подводного беспилотника "Посейдон" с ядерным двигателем. В отличие от "Буревестника", "Посейдон" можно считать настоящим оружием судного дня", — написал Медведев.

Таким образом заместитель председателя Совбеза РФ отреагировал на угрозы бельгийского министра, что в случае ракетного удара России по Брюсселю, Москву "сравняют с землей".

Пост Медведева Фото: Скриншот

Напомним, 29 октября Владимир Путин заявил, что Россия провела успешные испытания безэкипажного подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой.

После этого Министерство обороны Бельгии пригрозило "сравнять Москву с землей".