Путін оголосив про випробування "Посейдона": Росія активувала ядерний підводний апарат

Російський президент Володимир Путін заявив, що Росія провела успішні випробування безекіпажного підводного апарату "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою. За його словами, апарат уперше запустили з атомного підводного човна-носія.

Як повідомляє "РИА Новости", під час виступу у Центральному військовому клінічному госпіталі імені П. В. Мандрика у Москві Путін зазначив, що випробування відбулися напередодні.

"Вчора провели ще одне випробування, ще одного перспективного комплексу - це безекіпажний підводний виріб "Посейдон" теж з ядерною енергетичною установкою. Вперше вдалося не тільки стартовим двигуном запустити його з підводного човна носія, але й запустити атомну енергетичну установку, на якій апарат пройшов певну кількість", – сказав Володимир Путін.

За словами Путіна, у світі відсутні системи, здатні перехопити подібний апарат. "Посейдон", за його твердженням, вирізняється унікальними характеристиками за швидкістю та глибиною руху, і найближчим часом подібних технологій не очікується.

Згідно з відкритими джерелами, "Посейдон" є безекіпажним підводним апаратом із ядерною енергоустановкою, який може діяти на великих глибинах і потенційно створювати руйнівну хвилю при підриві поблизу узбережжя. Довжина апарату становить 20 метрів, діаметр — 1,8 метра, маса — близько 100 тонн.

Нагадаємо, проєкт "Посейдон" був уперше офіційно представлений російським керівництвом у 2018 році. Він позиціюється як елемент стратегічного ядерного стримування Росії.

