РФ вивела атомну підлодку "Борей" до берегів Японії: деталі переміщення човна (фото)

У протоку Лаперуза, що розділяє японський острів Хоккайдо та російський Сахалін, увійшов атомний підводний човен класу "Борей" ВМС Росії. Подію зафіксували Морські сили самооборони Японії, підкресливши, що це перший випадок появи такого типу ракетоносця в цьому районі.

Як повідомляє USNI News, 24 вересня 2025 року російський підводний човен разом із ракетним крейсером "Варяг" (бортовий номер 011) та рятувальним буксиром "Фотій Крилов" рухався на захід через протоку Лаперуза. За інформацією Об’єднаного штабу Японії, кораблі перебували приблизно за 24 милі від мису Соя на північному сході острова Хоккайдо.

Уточнюється, що російські кораблі здійснили перехід у Японське море, використовуючи міжнародний водний шлях, який з’єднує Японське та Охотське моря. За їхнім маршрутом стежили японський швидкісний ударний катер JS Watakata (PG-825) та патрульний літак P-3C Orion.

Протока Лаперуза є важливим транспортним коридором для російських військово-морських сил. Японія регулярно фіксує рух як російських, так і китайських кораблів поблизу своїх територіальних вод. У цьому випадку вперше йдеться саме про підводний ракетоносець класу "Борей", який може нести міжконтинентальні балістичні ракети "Булава".

На озброєнні ВМС Росії перебуває вісім підводних човнів цього класу, ще два добудовуються. У найближчі роки Москва планує збільшити їхню кількість до 12 одиниць. П’ять "Бореїв" уже закріплені за Тихоокеанським флотом, серед них "Олександр Невський", "Володимир Мономах", "Князь Олег", "Генералісимус Суворов" та "Імператор Олександр III". Супроводжував підводний човен крейсер "Варяг", який є флагманом цього флоту.

Цьому епізоду передувала активність китайського флоту: у понеділок та вівторок через протоку Лаперуза пройшло кілька кораблів ВМС Народно-визвольної армії Китаю, серед них есмінці CNS Huainan та CNS Kaifeng. За останній тиждень японські військові також зафіксували присутність кораблів розвідки як Росії, так і Китаю.

Нагадаємо, Японія останніми місяцями посилила моніторинг морських акваторій, зокрема Цусімської та Міяко проток. Військові експерти пов’язують активність російського та китайського флотів із нарощуванням військової співпраці Москви та Пекіна у регіоні.

