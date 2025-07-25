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Воєнний фокус

Російський флот посилився п'ятим підводним човном проєкту "Борей"

князь пожарський, флот рф, підводний човен
Підводний човен "Князь Пожарський"

"Князь Пожарський" озброєний 16 твердопаливними міжконтинентальними балістичними ракетами "Булава", 533-мм торпедними апаратами та засобами гідроакустичної протидії.

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У Росії ВМФ отримав на озброєння новий атомний підводний крейсер стратегічного призначення "Князь Пожарский", який є носієм міжконтинентальних балістичних ракет "Булава". Про це повідомляє "1-й Севастопольський".

У російському Северодвінську на підприємстві "Севмаш" відбулася церемонія передачі російському флоту атомного підводного крейсера стратегічного призначення "Князь Пожарський" проекту 955А (шифр "Борей-А").

Він став 142-м атомним підводним човном, побудованим на "Севмаші".

Церемонія передачі підводного човна
Церемонія передачі підводного човна

Як і решта атомоходів проекту 955/955А, "Князь Пожарський" озброєний 16 твердопаливними міжконтинентальними балістичними ракетами "Булава". Також він оснащений 533-мм торпедними апаратами та засобами гідроакустичної протидії.

Раніше склад російського флоту поповнили три стратегічні ракетоносці базового проекту 955 і чотири АПЛ модернізованого проекту 955А.

"Найближчим часом новий ракетоносець стане на захист морських рубежів та безпеки Вітчизни. Це вже п'ятий серійний ракетоносець проекту "Борей-А", поставлений ВМФ за останні шість років. Такі кораблі становлять основу морських стратегічних ядерних сил і з урахуванням модернізаційного ресурсу забезпечуватимуть безпеку нашої держави у наступні десятиліття", — зазначив президентРФ Володимир Путін, який був присутнім на церемонії.

Нагадаємо, що раніше російський військовий корабель вперше відкрито супроводжував танкери тіньового флоту через протоку Ла-Манш.