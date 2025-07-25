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Военный Фокус

Российский флот усилился пятой подводной лодкой проекта "Борей"

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Подводная лодка "Князь Пожарский"

"Князь Пожарский" вооружен 16 твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", 533-мм торпедными аппаратами и средствами гидроакустического противодействия.

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В России ВМФ получил на вооружение новый атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский", который является носителем межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Об этом сообщает "1-й Севастопольский".

В российском Северодвинске на предприятии "Севмаш" состоялась церемония передачи российскому флоту атомного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Пожарский" проекта 955А (шифр "Борей-А").

Она стала 142-й атомной подводной лодкой, построенной на "Севмаше".

Церемония передачи подводной лодки
Церемония передачи подводной лодки

Как и остальные атомоходы проекта 955/955А, "Князь Пожарский" вооружен 16 твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". Также он оснащен 533-мм торпедными аппаратами и средствами гидроакустического противодействия.

Ранее состав российского флота пополнили три стратегических ракетоносца базового проекта 955 и четыре АПЛ модернизированного проекта 955А.

"В ближайшее время новый ракетоносец станет на защиту морских рубежей и безопасности Отечества. Это уже пятый серийный ракетоносец проекта "Борей-А", поставленный ВМФ за последние шесть лет. Такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность нашего государства в последующие десятилетия", — отметил присутствовавший на церемонии президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что ранее российский военный корабль впервые открыто сопровождал танкеры теневого флота через пролив Ла-Манш.