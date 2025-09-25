РФ вывела атомную подлодку "Борей" к берегам Японии: детали перемещения лодки (фото)

В пролив Лаперуза, разделяющий японский остров Хоккайдо и российский Сахалин, вошла атомная подводная лодка класса "Борей" ВМС России. Событие зафиксировали Морские силы самообороны Японии, подчеркнув, что это первый случай появления такого типа ракетоносца в этом районе.

Как сообщает USNI News, 24 сентября 2025 года российская подводная лодка вместе с ракетным крейсером "Варяг" (бортовой номер 011) и спасательным буксиром "Фотий Крылов" двигалась на запад через пролив Лаперуза. По информации Объединенного штаба Японии, корабли находились примерно в 24 милях от мыса Соя на северо-востоке острова Хоккайдо.

Уточняется, что российские корабли совершили переход в Японское море, используя международный водный путь, который соединяет Японское и Охотское моря. За их маршрутом следили японский скоростной ударный катер JS Watakata (PG-825) и патрульный самолет P-3C Orion.

Сообщение в соцсети Х Фото: Скриншот

Пролив Лаперуза является важным транспортным коридором для российских военно-морских сил. Япония регулярно фиксирует движение как российских, так и китайских кораблей вблизи своих территориальных вод. В данном случае впервые речь идет именно о подводном ракетоносце класса "Борей", который может нести межконтинентальные баллистические ракеты "Булава".

На вооружении ВМС России находится восемь подводных лодок этого класса, еще две достраиваются. В ближайшие годы Москва планирует увеличить их количество до 12 единиц. Пять "Бореев" уже закреплены за Тихоокеанским флотом, среди них "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III". Сопровождал подводную лодку крейсер "Варяг", который является флагманом этого флота.

Атомная субмарина проекта "Борей" Фото: Скриншот

Этому эпизоду предшествовала активность китайского флота: в понедельник и вторник через пролив Лаперуза прошло несколько кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая, среди них эсминцы CNS Huainan и CNS Kaifeng. За последнюю неделю японские военные также зафиксировали присутствие кораблей разведки как России, так и Китая.

Напомним, Япония в последние месяцы усилила мониторинг морских акваторий, в частности Цусимского и Мияко проливов. Военные эксперты связывают активность российского и китайского флотов с наращиванием военного сотрудничества Москвы и Пекина в регионе.

Как сообщал Фокус, недавно российский флот усилился пятой подводной лодкой проекта "Борей".

Фокус также писал, что украинские разведчики получили закрытую внутреннюю документацию об атомной субмарине стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-А".