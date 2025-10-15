Тоне субмарина "Новоросійськ" ЗС РФ: OSINTер пояснив, чому все "гірше, ніж здається"

Підводний човен "Новоросійськ" Російської Федерації отримав механічну несправність у західній частині Середземного моря і тепер добирається до ремонтної бази на батьківщині. Щоб дістатись у Балтійське море, йому доведеться здолати 6 тис. км, підіймаючись на поверхню та погоджуючись на те, що його буксирують кораблі НАТО. Насправді ідеться про більш вагомі зміни для росіян, ніж просте висміювання через поломку, пояснив відомий OSINTер.

Інцидент з "Новоросійськом" висміяв генсек НАТО Марк Рютте та світові медіа, але слід звернути увагу на причини подій й на те, як змінилась ситуація з флотом РФ після вторгнення в Україну, пояснив OSINT-аналітик з ніком H.I. Sutton на порталі Naval News.

H.I. Sutton пояснив, що росіяни тримали підводні човни та спеціальний ремонтний корабель у порту Тартус у Сирії. При цьому вони порушували конвенцію Монтре (про заборону на субмарини в акваторії), але діяли як хотіли, виправдовуючись технічним обслуговуванням. Після початку вторгнення РФ в Україну ситуація змінилась. Сперу Туреччина закрила Босфор і порти Кіпру для російських кораблів, потім український морський дрон відігнав у Чорному морі корабель постачання, який прямував у Середземне море. З часом виникла потреба у технічному обслуговуванні двох дизельних човнів проекту "Кіло", які базували у Тартусі, зауважив OSINTер. Тепер для того, щоб пройти огляд або привезти запчастини ті інші вантажі, росіяни повинні плисти у Балтійське море і здолати 4 тис. км в один і другий бік. На його думку, у ситуації з "Новоросійськом" й Тартусом ідеться про втрату контролю РФ у Середземному морі.

"Підводні човни типу "Кіло" демонструють свої обмеження, і Росія втратила будь-яке відчуття сталості в Середземному морі. Це не просто історія про один нещасний підводний човен, це зростаюча діра в потужностях та можливостях", — підсумував аналітик.

OSINTер зауважив, що РФ намагається, ймовірно, збудувати нову базу для підводних човнів. За його оцінками, може іти мова про порт Лівії — Тобрук. Для цього слід провести певні будівельні роботи: якщо спостерігачі помітять російські кораблі з будматеріалами у Тобруку, то стане ясно, що роботи почалися.

Тим часом вдень 15 жовтня військові Швеції відзвітували, що помітили ще один підводний човен РФ. Субмарина, яку показали на офіційних фото, схожа на багатоцільовий дизель-електричний підводний човен типу Kilo "Новоросійськ". ВМС Швеції уточнили, що човен пройшов у Балтійське море через протоку Великий Бельт.

Підводний човен РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про підводний човен "Новоросійськ", який прямує з Середземного моря у Балтійське. Спершу медіа повідомили, що він дійсно зламався і тепер прямує на ремонт. 9 жовтня з'явилась заява Морського командування НАТО, яке повідомило про появу субмарини біля берегів Бретані (Франція). Фрегат просто відстежував переміщення військового об'єкта РФ, але нічого не робив, оскільки не було загрози, інформували в альянсі.

Тим часом західні медіа з посиланням на росЗМІ розповіли, що могло статись з субмариною. З'ясувалось, що посеред Середземного моря стався витік пального всередину корпусу і це не можуть відремонтувати у польових умовах. Майстри, які здатні впоратись з такою поломкою, перебувають на верфі у РФ — туди і прямує "Новоросійськ", спливаючи на поверхню, як припускають, для вичерпування палива з трюму.

Нагадуємо, 1 жовтня моряки Франції затримали російське судно тіньового флоту, екіпаж якого запідозрили у запусканні дронів над Європою.