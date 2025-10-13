В НАТО висміяли підводний човен РФ "Новоросійськ", що "шкутильгає додому" від берегів Франції

Генсек НАТО Мар Рютте назвав субмарину ЗС РФ Б-261 "Новоросійськ", яка раптово виринула біля берегів Франції, "самотньою та зламаною". За його словами, судно зараз "шкутильгає додому" з патрулювання.

Related video

Про "кульгавий" стан підводного човна "Новоросійськ" генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте сказав 13 жовтня під час виступу у Словенії, передає інформаційне агентство Reuters. Російська влада при цьому заперечує, що субмарина спливла на поверхню через технічні проблеми.

В Чорноморському флоті РФ спростували повідомлення про те, що дизельний підводний човен "Новоросійськ" зазнав серйозних несправностей. Росіяни переконують, що субмарина піднялася біля французьких берегів для дотримання правил навігації в Ла-Манші. Проте, за словами журналістів, влада Нідерландів заявила напередодні, що підводний човен буксирували в Північному морі.

Марк Рютте у своєму виступі назвав судно "зламаним" і заявив, що російського військово-морського флоту майже не лишилося в Середземному морі.

"Там самотній і зламаний російський підводний човен шкутильгає додому з патрулювання", — сказав генсек НАТО.

Рютте також пригадав сюжет роману Тома Кленсі 1984 року "Полювання на "Червоний Жовтень", в якому екіпаж радянської атомної субмарини вкрав власне судно з балістичними ракетами для втечі до США, зазначивши, що ситуація з "Новоросійськом" докорінно відрізняється.

"Сьогодні це було більше схоже на полювання на найближчого механіка", — зазначив генеральний секретар Альянсу.

Підводний човен "Новоросійськ" біля Франції: що відомо

Російська субмарина "Новоросійськ" виринула біля Франції 9 жовтня. Морське командування НАТО опублікувало світлини та доповіло, що підводний човен виявили випадково. В російських медіа серед можливих причин виринання називали витік пального.

Підводний човен "Новоросійськ" входить у 4-ту окрему бригаду Чорноморського флоту ЗС РФ, має шість торпедних апаратів і може випустити чотири ракети "Калібр".

Нагадаємо, 1 жовтня ЗМІ писали, що спецпризначенці Франції взяли на абордаж тіньовий танкер РФ під прапором Беніну. Його підозрюють в запуску безпілотників, які були помічені над військовими об'єктами в Данії.