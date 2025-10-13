Підтримайте нас RU
В НАТО висміяли підводний човен РФ "Новоросійськ", що "шкутильгає додому" від берегів Франції

Підводний човен Новоросійськ
Субмарина ЗС РФ "Новоросійськ" раптово виринула біля берегів Франції

Генсек НАТО Мар Рютте назвав субмарину ЗС РФ Б-261 "Новоросійськ", яка раптово виринула біля берегів Франції, "самотньою та зламаною". За його словами, судно зараз "шкутильгає додому" з патрулювання.

Про "кульгавий" стан підводного човна "Новоросійськ" генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте сказав 13 жовтня під час виступу у Словенії, передає інформаційне агентство Reuters. Російська влада при цьому заперечує, що субмарина спливла на поверхню через технічні проблеми.

В Чорноморському флоті РФ спростували повідомлення про те, що дизельний підводний човен "Новоросійськ" зазнав серйозних несправностей. Росіяни переконують, що субмарина піднялася біля французьких берегів для дотримання правил навігації в Ла-Манші. Проте, за словами журналістів, влада Нідерландів заявила напередодні, що підводний човен буксирували в Північному морі.

Марк Рютте у своєму виступі назвав судно "зламаним" і заявив, що російського військово-морського флоту майже не лишилося в Середземному морі.

"Там самотній і зламаний російський підводний човен шкутильгає додому з патрулювання", — сказав генсек НАТО.

Рютте також пригадав сюжет роману Тома Кленсі 1984 року "Полювання на "Червоний Жовтень", в якому екіпаж радянської атомної субмарини вкрав власне судно з балістичними ракетами для втечі до США, зазначивши, що ситуація з "Новоросійськом" докорінно відрізняється.

"Сьогодні це було більше схоже на полювання на найближчого механіка", — зазначив генеральний секретар Альянсу.

Підводний човен "Новоросійськ" біля Франції: що відомо

Російська субмарина "Новоросійськ" виринула біля Франції 9 жовтня. Морське командування НАТО опублікувало світлини та доповіло, що підводний човен виявили випадково. В російських медіа серед можливих причин виринання називали витік пального.

Підводний човен "Новоросійськ" входить у 4-ту окрему бригаду Чорноморського флоту ЗС РФ, має шість торпедних апаратів і може випустити чотири ракети "Калібр".

Нагадаємо, 1 жовтня ЗМІ писали, що спецпризначенці Франції взяли на абордаж тіньовий танкер РФ під прапором Беніну. Його підозрюють в запуску безпілотників, які були помічені над військовими об'єктами в Данії.