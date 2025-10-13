В НАТО высмеяли подводную лодку РФ "Новороссийск", "ковыляющую домой" от берегов Франции

Генсек НАТО Мар Рютте назвал субмарину ВС РФ Б-261 "Новороссийск", которая внезапно вынырнула у берегов Франции, "одинокой и сломанной". По его словам, судно сейчас "ковыляет домой" с патрулирования.

О "хромом" состоянии подводной лодки "Новороссийск" генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сказал 13 октября во время выступления в Словении, передает информационное агентство Reuters. Российские власти при этом отрицают, что субмарина всплыла на поверхность из-за технических проблем.

В Черноморском флоте РФ опровергли сообщения о том, что дизельная подводная лодка "Новороссийск" потерпела серьезные неисправности. Россияне утверждают, что субмарина поднялась у французских берегов для соблюдения правил навигации в Ла-Манше. Однако, по словам журналистов, власти Нидерландов заявили накануне, что подводную лодку буксировали в Северном море.

Марк Рютте в своем выступлении назвал судно "сломанным" и заявил, что российского военно-морского флота почти не осталось в Средиземном море.

"Там одинокая и сломанная российская подводная лодка ковыляет домой с патрулирования", — сказал генсек НАТО.

Рютте также вспомнил сюжет романа Тома Клэнси 1984 года "Охота на "Красный Октябрь", в котором экипаж советской атомной субмарины украл собственное судно с баллистическими ракетами для побега в США, отметив, что ситуация с "Новороссийском" в корне отличается.

"Сегодня это было больше похоже на охоту на ближайшего механика", — отметил генеральный секретарь Альянса.

Подводная лодка "Новороссийск" возле Франции: что известно

Российская субмарина "Новороссийск" вынырнула возле Франции 9 октября. Морское командование НАТО опубликовало фотографии и доложило, что подводную лодку обнаружили случайно. В российских медиа среди возможных причин всплытия называли утечку топлива.

Подводная лодка "Новороссийск" входит в 4-ю отдельную бригаду Черноморского флота ВС РФ, имеет шесть торпедных аппаратов и может выпустить четыре ракеты "Калибр".

Напомним, 1 октября СМИ писали, что спецназовцы Франции взяли на абордаж теневой танкер РФ под флагом Бенина. Его подозревают в запуске беспилотников, которые были замечены над военными объектами в Дании.