Біля Франції виринула субмарина "Новоросійськ", носій "Калібрів": ламається двічі на місяць (фото)

Фрегат Військово-морських сил Франції помітив російський підводний човен, який виринув на поверхню в Атлантиці. Інцидент відбувся неподалік від берегів Бретані, і це викликало підвищену увагу командування Північноатлантичного альянсу. При цьому у соцмережах озвучили можливу причину виринання, яка могла призвести до таких же наслідків, як на потонулій субмарині "Курськ".

Інцидент з субмариною РФ стався 9 жовтня, ідеться у доповіді Морського командування НАТО у соцмережі X. Субмарину раптово виявили у водах Атлантики, але ніяких заходів не вживали, лише пильно стежили, ідеться у повідомленні.

У дописі НАТО вказано, що виявили присутність російського підводного човна біля узбережжя Бретані. З субмариною стежив французький фрегат: інших деталей інциденту не має. Наголошується, що "НАТО готове захищати альянс", постійно стежить за морем і зосереджується на ситуаційній обізнаності в Атлантичному океані.

Морське командування НАТО опублікувало два фото з місця інциденту з субмариною РФ. У кадр потрапив французький фрегат та російський підводний човен. Порівняння двох фото показує, що човни рухались один відносно одного, а на "Новоросійську" не помітно ніяких дій екіпажу.

Субмарина РФ - перше фото човна "Новоросійськ" 9 жовтня Фото: NATO Maritime Command / X

Субмарина РФ - підводний човен "Новоросійськ" та фрегат Франції Фото: NATO Maritime Command / X

Субмарина РФ — що могло статись з "Новоросійськом"

Про можливу причину інциденту з субмариною РФ написали у російському Telegram-каналі ВЧК-ОГПУ. Вказується, що ідеться саме про "Новоросійськ". Також називають можливу причину виринання: проблеми з витоком палива, яке виливається в трюм. Подібні поломки неможливо відремонтувати під водою, тому слід негайно прибути на завод. Вперше про негаразди з цим підводним човном стало відомо 27 вересня: витік почався під час бойового патрулювання у Середземному морі. Оскільки ні обладнання, ні фахівців на борту не має, то почалось накопичення вибухонебезпечних речовин. На думку співрозмовника каналу, щоб не допустити вибуху, моряки мають вдатись до крайніх засобів: почати викачувати паливо просто в море.

Субмарина РФ - можливі причини інциденту 9 жовтня та 27 вересня Фото: Скриншот

Командування НАТО не інформувало, чи проводив якісь маніпуляції екіпаж човна "Новоросійськ", помічений біля Бретані. Мінімальна відстань, яку довелось пройти човну до того, як раптом з'явитись на поверхні, — близько 1,5 тис. км (від Гібралтарської протоки до Бретані у Франції).

Коли сталась аварія у Середземному морі корабельний інженер з ніком The Otter Mechanicus зауважив, що витік палива "потенційно небезпечний на будь-якому судні, але це не катастрофа". Водночас, є особлива небезпека саме для субмарин, оскільки, з його слів, "труби та клапани встановлені так щільно, що дістатися до них без суднобудівного заводу неможливо".

"Новоросійськ" — російський підводний човен, який входить у 4-у окрему бригаду Чорноморського флоту ЗС РФ. Човен почали будувати у 2010 році на верфі у Санкт-Петербурзі, а до складу ВМС РФ він увійшов у рік окупації Криму — у 2014. Озброєння — може випустити чотири ракетм "Калібр", є шість торпедних апаратів.

Зазначимо, Фокус писав про інші інциденти з кораблями РФ, які стались восени 2025 року. Серед іншого, європейці запідозрили, що з кораблів РФ можуть запускати дрони, які літають над військовими об'єктами та аеропортами. Крім того, Франція затримала одне з таких суден, оскільки підозрювали, що на борту перебувають люди, які займались пусками літаючих апаратів.

Нагадуємо, у вересні медіа писали про російські літаки, які пролетіли у повітряному просторі Естонії. Крім того, військове командування Німеччини визнало, що літак РФ наблизився на 100 м до фрегата, який перебував у Балтійському морі.