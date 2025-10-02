Путін відповів, чи були дрони на танкері РФ й звинуватив Францію у піратстві

Президент Росії Володимир Путін заявив, що затримання російського танкера Францією відбулося без законних підстав. Він схарактеризував інцидент як акт піратства.

Як повідомляють "РІА Новини", Володимир Путін під час дискусії у клубі "Валдай" різко розкритикував дії Франції, заявивши, що затримання російського танкера в нейтральних водах суперечить міжнародному праву.

Глава РФ підкреслив, що випадок йому добре відомий, і наголосив на відсутності будь-яких правових підстав для таких дій з боку Франції.

"Це піратство, цей випадок мені відомий. Танкер захоплений у нейтральних водах, без жодних підстав", — сказав президент Росії.

За його словами, дії Франції створюють небезпечний прецедент, що може вплинути на міжнародні морські перевезення. Путін звернув увагу на те, що подібні інциденти ставлять під сумнів дотримання міжнародних норм у сфері свободи судноплавства.

Нагадаємо, Франція неодноразово брала участь у затриманні суден у межах міжнародних операцій із контролю санкційних обмежень. Росія ж своєю чергою неодноразово заявляла про незаконність таких дій, називаючи їх тиском на власний транспортний сектор. Ситуація з танкером стала новим епізодом у напружених відносинах між Москвою та Парижем.

