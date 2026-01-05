Медведев угрожал похитить "неонациста" Мерца: в Германии отреагировали

Бывший президент России Дмитрий Медведев решил угрожать канцлеру Германии Фридриху Мерцу возможным похищением. Эти слова стали реакцией Медведева на операцию по похищению и задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Немецкое правительство уже осудило заявление Медведева. Об этом сообщает Welt.

Медведев неоднократно отреагировал на операцию по захвату Мадуро. Сначала у себя в X он отметил, что команда Трампа занимает жесткую позицию в продвижении своих интересов. По его словам, действия США не связаны с контролем наркотрафика, а лишь с желанием захватить контроль над нефтью.

В то же время Медведев выразил сомнения, что США смогут управлять Венесуэлой "издалека".

Заявление Медведева по ситуации в Венесуэле Фото: Скриншот

Позже в комментарии "ТАСС" Медведев заявил, что может рассматривать подобный сценарий в отношении лидеров других стран. В качестве примера он привел канцлера Германии Фридриха Мерца, которого в придачу назвал неонацистом:

"Похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале. Здесь уже мало что может удивить. Доля реалистичности есть и в таком сценарии. Его как раз есть за что преследовать даже в Германии. Поэтому не жалко будет. Тем более, что бюргеры страдают ни за что", — сказал он.

В ответ заместитель спикера немецкого правительства осудил такую угрозу. Впрочем там отметили, что не планируют усиливать меры безопасности для защиты Мерца.

Сотрудники службы охраны Федерального уголовного полицейского управления "являются одними из лучших в мире", отметили в правительстве.

Это не первая угроза Медведева в адрес европейского лидера в 2026-м году. Перед этим он заявил о том, что Финляндия должна расплатиться за свою мерзкую русофобию. Такой была реакция на новогоднее обращение финского президента Александра Стубба.

Ранее Медведев возмутился предложением украинского президента Владимира Зеленского провести всеукраинский референдум по территориям. По словам экс-президента РФ, Владимир Зеленский таким предложением "показал средний палец" администрации Дональда Трампа.

А после того, как Зеленский заявил, что все украинцы имеют одну общую мечту — "чтобы он скончался", Медведев заявил, что украинский лидер якобы пытается сорвать урегулирование войны. Кроме того экс-президент России пообещал, что Зеленскому "придется скрываться до конца своей никчемной жизни".