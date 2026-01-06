Західні війська в Україні після війни: Зеленський, Макрон та Стармер підписали спільну декларацію

Президент України Володимир Зеленський разом із президентом Франції Емманюелем Макроном та лідером Лейбористської партії Великої Британії Кіром Стармером підписали декларацію про розгортання в Україні західних сил після війни. Документ визначає плани щодо посилення безпеки в країні після завершення бойових дій.

Як стало відомо з трансляції Єлисейського палацу, декларація була підписана під час спільної зустрічі трьох лідерів.

Крім того, видання Le Monde підтвердило, що Емманюель Макрон разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським підписали перед камерами декларацію про наміри щодо розгортання цих сил.

Також Макрон розповів про наявність планів щодо розгортання "багатонаціональних сил" після припинення вогню в Україні. За його словами, йдеться про підготовку до розгортання таких сил у повітрі, на морі та на землі, наголосивши, що ця перспектива поки що далека. Він додав, що їхня роль полягатиме у "забезпеченні певної форми стабільності у перші дні після припинення вогню".

Відео дня

Як додає видання, Макрон ще розповів про механізми моніторингу припинення вогню, які будуть передані під керівництво США.

"Ґрунтуючись на роботі, виконаній за останні кілька місяців, ми консолідували наш підхід, створивши механізми моніторингу, які будуть передані під керівництво Америки, а також завдяки внескам кількох держав, які висловили готовність брати участь", – заявив президент Франції.

Президент України Володимир Зеленський у Telegram повідомив, що військові Франції, Великої Британії та України детально обговорили розміщення сил, кількість і види озброєння, а також склад частин, які можуть ефективно діяти. Він зазначив, що вже відомо, яка країна на що готова, і подякував усім лідерам та державам, які прагнуть підтримати мирне рішення.

Зеленський, як і Макрон, підкреслив, що з американською стороною обговорювали механізми моніторингу, щоб уникнути порушень миру. Америка підтвердила готовність брати участь у цьому процесі. Одним із ключових елементів, за його словами, є стримування та наявність інструментів, які не дозволять нової російської агресії.

Також до коментарів долучився прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. The Guardian із посиланням на його слова пише, що Британія братиме участь у моніторингу припинення вогню під керівництвом США. Він додав, що Велика Британія та Франція створять військові центри в Україні у разі мирної угоди з Росією та наголосив на продовженні тиску на Москву через нафтові обмеження та "тіньовий флот".

Як йдеться у повідомленні The Guardian, президент Франції також висловився про те, що його країна продовжуватиме підтримувати українські сили на передовій та матиме 800 000 військовослужбовців для стримування агресії та підготовки до війни після припинення вогню. Він додав, що Франція разом зі США зосередиться на майбутньому процвітанні України та захисті цивільних від атак російських сил.

За підсумками саміту Коаліції охочих у Парижі також виступили спеціальні представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Зять Дональда Трампа наголосив, що для встановлення миру в Україні необхідні "реальні запобіжні заходи". З його слів, під час останньої зустрічі президенти США та України обговорили майже усі питання. Однак сьогоднішня зустріч у Парижі та підписання декларації не означає, "що в Україні буде досягнуто миру".

"Якщо Україна збирається укласти остаточну угоду, вона має знати, що після укладення угоди вона буде в безпеці, матиме надійні засоби стримування і реальні запобіжні заходи, щоб гарантувати, що це не повториться", — додав Кушнер.

Стів Віткофф додав, що Дональд Трамп прагне миру в Україні. Дипломат вважає, що в цілому завершено роботу над гарантіями безпеки Україні.

"Але ми також вважаємо, що, що дуже важливо, ми дуже близькі до завершення роботи над угодою про процвітання, яка буде найміцнішою з усіх, що коли-небудь укладалися країнами, які виходили з подібних конфліктів", — заявив Віткофф.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні за підсумками саміту попередила, що Рим відмовляється направляти свої війська на територію України. З її слів, вона вже поінформувала союзників, що виключає включення італійських сухопутних військ до складу багатонаціональних сил, які мають розгорнути після припинення вогню.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на брифінгу наголосив, що ФРН взяла на себе відповідальність за безпеку України та континенту в цілому після припинення вогню.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, у чорновому варіанті комюніке засідання Коаліції охочих зазначено, що США будуть сприяти забезпеченню припинення вогню в Україні та готові надати допомогу у разі нового вторгнення російських військ.

Також Sky News писало, що напруженість між США і Європою ставить під загрозу будь-який потенційний прогрес мирних переговорів.