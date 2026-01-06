Мирні переговори у Парижі: ЗМІ публікують чорновий варіант домовленостей

У розпорядженні "Суспільного" опинилась чернетка комюніке засідання Коаліції охочих, яке зараз проходить в Парижі. У чернетці йдеться про те, що США допоможуть забезпечувати припинення вогню в Україні та зобов'язуються допомогти у разі нового вторгнення ЗС РФ.

Журналісти підкреслюють, що це попередня версія документа, текст може змінюватися.

США допомагатимуть забезпечити припинення вогню в Україні через розвідку та логістику.

Має бути проведене спільне військове планування для безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також для відновлення ЗСУ.

Ці заходи мають бути виконані на прохання України після надійного припинення бойових дій.

Керівництво заходами здійснюватиме Європа за участю інших країн Коаліції, зокрема США.

США зобов’язуються підтримати сили у разі нападу в межах заходів безпеки.

Моніторинг і перевірку припинення вогню очолять США.

Створять систему постійного моніторингу та спеціальну комісію для розгляду порушень і визначення відповідальності.

У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну передбачена підтримка для відновлення миру і безпеки.

Підтримка може включати військові можливості, розвідку, логістику, дипломатичні кроки та додаткові санкції.

Відео дня

Нагадаємо, союзники України зустрічаються в Парижі для відновлення мирних переговорів, які можуть визначити безпеку країни в разі припинення вогню. Києву було обіцяно "конкретні зобов'язання", але напруженість між США і Європою ставить під загрозу будь-який потенційний прогрес.

Також експерти із геополітики визначили десять найбільших ризиків для світу у 2026 році. Велику роль у дестабілізації грають США та політика Дональда Трампа.