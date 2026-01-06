Мирні переговори у Парижі: ЗМІ публікують чорновий варіант домовленостей
У розпорядженні "Суспільного" опинилась чернетка комюніке засідання Коаліції охочих, яке зараз проходить в Парижі. У чернетці йдеться про те, що США допоможуть забезпечувати припинення вогню в Україні та зобов'язуються допомогти у разі нового вторгнення ЗС РФ.
Журналісти підкреслюють, що це попередня версія документа, текст може змінюватися.
- США допомагатимуть забезпечити припинення вогню в Україні через розвідку та логістику.
- Має бути проведене спільне військове планування для безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також для відновлення ЗСУ.
- Ці заходи мають бути виконані на прохання України після надійного припинення бойових дій.
- Керівництво заходами здійснюватиме Європа за участю інших країн Коаліції, зокрема США.
- США зобов’язуються підтримати сили у разі нападу в межах заходів безпеки.
- Моніторинг і перевірку припинення вогню очолять США.
- Створять систему постійного моніторингу та спеціальну комісію для розгляду порушень і визначення відповідальності.
- У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну передбачена підтримка для відновлення миру і безпеки.
- Підтримка може включати військові можливості, розвідку, логістику, дипломатичні кроки та додаткові санкції.
Нагадаємо, союзники України зустрічаються в Парижі для відновлення мирних переговорів, які можуть визначити безпеку країни в разі припинення вогню. Києву було обіцяно "конкретні зобов'язання", але напруженість між США і Європою ставить під загрозу будь-який потенційний прогрес.
Також експерти із геополітики визначили десять найбільших ризиків для світу у 2026 році. Велику роль у дестабілізації грають США та політика Дональда Трампа.