Переговори про мир в Україні під загрозою через операції США та заяви Трампа, — Sky News

Союзники України зустрічаються в Парижі для відновлення мирних переговорів, які можуть визначити безпеку країни в разі припинення вогню. Києву було обіцяно "конкретні зобов'язання", але напруженість між США і Європою ставить під загрозу будь-який потенційний прогрес.

Тема миру в Україні та забезпечення гарантій безпеки мали стати центральною темою на саміті в Парижі. Але в цей план увірвалася операція США у Венесуелі та бажання Дональда Трампа відібрати Гренландію в Данії. Тому саміт у Парижі обіцяє бути напруженим, пише Sky News.

У Парижі має бути складне дипломатичне завдання: 27 глав держав і урядів зустрінуться з американським посланником Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером замість Рубіо.

Учасники прагнуть до досягнення конкретних результатів за п'ятьма ключовими пріоритетами після закінчення бойових дій:

Способи контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

Підтримка збройних сил України.

Розгортання багатонаціональних сил на суші, на морі та в повітрі.

Зобов'язання на випадок нової російської агресії.

Довгострокове співробітництво у сфері оборони з Україною.

Відео дня

Саміт у Парижі — гарантії безпеки для України

Союзники мають узяти на себе "обов'язкові зобов'язання" перед Україною щодо майбутньої російської агресії, ідеться в проєкті Паризької угоди. Там ідеться, що гарантії безпеки для України міститимуть "зобов'язання з надання підтримки Україні в разі майбутнього збройного нападу з боку Росії".

"Ці зобов'язання можуть включати використання військових спроможностей, розвідувальну та матеріально-технічну підтримку, дипломатичні ініціативи, ухвалення додаткових санкцій", — ідеться в проєкті.

Гарантії включатимуть створення багатонаціональних сил для України "з метою підтримки відновлення" її збройних сил і стримування.

У Парижі буде створено американсько-українську коаліцію з осередків, які бажають сформуватися, ідеться в проєкті документа. Проєкт документа ще має бути затверджений на саміті пізніше того ж дня.

Амбіції США щодо Гренландії — що скажуть союзники

Ніхто на паризькому саміті не може ігнорувати події у Венесуелі, незалежно від того, що стоїть на офіційному порядку денному, вважає кореспондент по Європі Алістер Банкалл.

"І це не кажучи вже про події останніх 24 годин, коли президент Трамп і його високопоставлені помічники стали робити дедалі загрозливіші заяви на адресу Гренландії. Європейським лідерам необхідно заручитися підтримкою США в питанні України, але вони могли б скористатися можливістю за закритими дверима, щоб сказати США, щоб ті "відступили", — вважає Банкалл.

А сер Адам Томсон, колишній постійний представник при НАТО, вважає, що саміт у Парижі показує, що переговорний процес стає дедалі серйознішим.

"Це більш виважений, більш структурований, фактично більш конфіденційний, значно більш детальний підхід, і він спрямований на забезпечення гарантій безпеки Зеленського, які дадуть йому більше політичного простору для прийняття болючих компромісів. Важливо зазначити, що Білий дім дає Україні та її союзникам час на розробку плану і "вперше бере участь у цьому процесі", — але водночас Томсон нагадує про "особливі" стосунки Трампа і Путіна: "Жодна з попередніх позицій Трампа не витримала перевірки перед наступною зустріччю з Путіним".

Тим часом, президент України Володимир Зеленський уже прибув до Єлисейського палацу в Парижі для переговорів із представниками США та союзниками, що входять до коаліції охочих. Також прибули спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф і зять американського президента Джаред Кушнер. Однак держсекретар США Марко Рубіо відмовився від планів очолити американську делегацію у Франції після дій адміністрації Трампа у Венесуелі, що робить перспективи подальшого прогресу невизначеними.

Пропозиція Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію — територію, що належить Данії, — також спричинила напруженість у відносинах із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, яка закликала Трампа "припинити погрози", та іншими європейськими лідерами.

"Жоден член НАТО не повинен нападати або погрожувати іншому члену Північноатлантичного договору. В іншому випадку НАТО втратить свій сенс, якщо всередині альянсу виникнуть конфлікти або взаємні конфлікти", — заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Водночас, тверді гарантії Вашингтона щодо військової та іншої підтримки розглядаються як вкрай важливі для України.

Нагадаємо, раніше Фокус з'ясовував, що зробить Дональд Трамп щодо Гренландії, чи все залишиться на рівні гучних заяв.

Також Дональд Трамп зробив заяву щодо Колумбії, повідомивши, що нею керує "хвора людина".