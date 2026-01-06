Переговоры о мире в Украине под угрозой из-за операций США и заявлений Трампа, — Sky News

Союзники Украины встречаются в Париже для возобновления мирных переговоров, которые могут определить безопасность страны в случае прекращения огня. Киеву были обещаны "конкретные обязательства", но напряженность между США и Европой ставит под угрозу любой потенциальный прогресс.

Тема мира в Украине и обеспечения гарантий безопасности должны были стать центральной темой на саммите в Париже. Но в этот план ворвалась операция США в Венесуэле и желание Дональда Трампа отобрать Гренландию у Дании. Поэтому саммит в Париже обещает быть напряженным, пишет Sky News.

В Париже предстоит сложная дипломатическая задача: 27 глав государств и правительств встретятся с американским посланником Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером вместо Рубио.

Участники стремятся к достижению конкретных результатов по пяти ключевым приоритетам после окончания боевых действий:

Способы контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Поддержка вооруженных сил Украины.

Развертывание многонациональных сил на суше, на море и в воздухе.

Обязательства на случай новой российской агрессии.

Долгосрочное сотрудничество в сфере обороны с Украиной.

Саммит в Париже – гарантии безопасности для Украины

Союзники должны взять на себя "обязательные обязательства" перед Украиной в отношении будущей российской агрессии, говорится в проекте Парижского соглашения. Там сказано, что гарантии безопасности для Украины будут включать в себя "обязательства по оказанию поддержки Украине в случае будущего вооруженного нападения со стороны России".

"Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательную и материально-техническую поддержку, дипломатические инициативы, принятие дополнительных санкций", — говорится в проекте.

Гарантии будут включать создание многонациональных сил для Украины "в целях поддержки восстановления" ее вооруженных сил и сдерживания.

В Париже будет создана американо-украинская коалиция из желающих сформироваться ячеек, говорится в проекте документа. Проект документа еще должен быть утвержден на саммите позже в тот же день.

Амбиции США насчет Гренландии – что скажут союзники

Никто на парижском саммите не может игнорировать события в Венесуэле, независимо от того, что стоит на официальной повестке дня, считает корреспондент по Европе Алистер Банкалл.

"И это не говоря уже о событиях последних 24 часов, когда президент Трамп и его высокопоставленные помощники стали делать все более угрожающие заявления в адрес Гренландии. Европейским лидерам необходимо заручиться поддержкой США в вопросе Украины, но они могли бы воспользоваться возможностью за закрытыми дверями, чтобы сказать США, чтобы те "отступили", — считает Банкалл.

А сэр Адам Томсон, бывший постоянный представитель при НАТО, считает, что саммит в Париже показывает, что переговорный процесс становится все более серьезным.

"Это более взвешенный, более структурированный, фактически более конфиденциальный, значительно более подробный подход, и он направлен на обеспечение гарантий безопасности Зеленского, которые дадут ему больше политического пространства для принятия болезненных компромиссов. Важно отметить, что Белый дом дает Украине и ее союзникам время на разработку плана и "впервые принимает участие в этом процессе", — но при этом Томсон напоминает об "особых" отношениях Трампа и Путина: "Ни одна из предыдущих позиций Трампа не выдержала проверки перед следующей встречей с Путиным".

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Елисейский дворец в Париже для переговоров с представителями США и союзниками, входящими в коалицию желающих. Также прибыли спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Однако госсекретарь США Марко Рубио отказался от планов возглавить американскую делегацию во Франции после действий администрации Трампа в Венесуэле, что делает перспективы дальнейшего прогресса неопределенными.

Предложение Дональда Трампа взять под контроль Гренландию — территорию, принадлежащую Дании, — также вызвало напряженность в отношениях с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая призвала Трампа "прекратить угрозы", и другими европейскими лидерами.

"Ни один член НАТО не должен нападать или угрожать другому члену Североатлантического договора. В противном случае НАТО потеряет свой смысл, если внутри альянса возникнут конфликты или взаимные конфликты", — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

В то же время, твердые гарантии Вашингтона в отношении военной и иной поддержки рассматриваются как крайне важные для Украины.

