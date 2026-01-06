Арктический разлом: как Гренландия может пошатнуть НАТО и создать риски для Украины

Заявления Дональда Трампа о "необходимости" Гренландии вывели арктическую тему снова в центр большой политики. После предупреждения премьера Дании Метте Фредериксен о риске разрушения НАТО Фокус выяснил, насколько серьезны эти угрозы, что стоит за риторикой Белого дома и чем возможный конфликт вокруг острова может обернуться для Украины.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что угрозы президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии должны восприниматься серьезно и могут иметь далеко идущие последствия для международной безопасности.

В интервью датскому телевидению 5 января Фредериксен подчеркнула, что Гренландия — это неотъемлемая часть Королевства Дания и член НАТО, а попытка США захватить ее силой подорвет саму суть Североатлантического альянса.

"Если США нападут на Гренландию — территорию, которая под защитой статьи 5 альянса — это будет означать конец НАТО", — сказала глава датского правительства, подчеркнув, что Европа стоит рядом с Копенгагеном.

По словам Фредериксен, Дания четко выразила свою позицию: остров не желает становиться частью Соединенных Штатов и имеет полное право решать свое будущее. Она также призвала американскую сторону прекратить "неприемлемое давление" и агрессивную риторику.

Риторика Трампа усилилась после недавних высказываний, в которых американский лидер заявил, что США "абсолютно нужна" Гренландия, намекая на ее стратегическую важность. В соцсетях опубликовано фото острова, закрашенного в цвета американского флага с подписью "Скоро", что вызвало бурную реакцию в Дании.

Ситуацию также прокомментировал премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, который призвал к диалогу и подчеркнул суверенитет острова: "Гренландия — наша страна. Никто не придет, чтобы забрать ее".

Напряжение вокруг этого вопроса стало частью более широкой дискуссии о безопасности в Арктике и роли великих держав в регионе, где стратегические интересы противоречат принципам территориальной целостности и международного права.

"Соблазнительная" Гренландия: решится ли Трамп выполнить обещания

Политолог Станислав Желиховский считает, что ситуация вокруг возможных действий США в отношении Гренландии является специфической и одновременно потенциально опасной. По его словам, пока невозможно с уверенностью прогнозировать, перерастет ли эта тема в практические шаги или останется на уровне заявлений. В то же время намерения президента США Дональда Трампа не стоит недооценивать — они выглядят серьезными и вписываются в общую логику внешней политики Вашингтона.

Эксперт напоминает, что Трамп уже ранее пытался влиять на арктический регион, в частности на ситуацию вокруг Гренландии, чтобы усилить позиции США и сдержать Россию и Китай. Речь шла не о полном вытеснении этих игроков, а об их ограничении в Арктике. Сам Трамп неоднократно заявлял о китайском интересе к острову, а также об активности российских и китайских судов в регионе.

"Во второй половине 2025 года напряжение вокруг Гренландии несколько снизилось. Между Копенгагеном и Вашингтоном происходили контакты, направленные на недопущение сценариев, которые могли бы разрушить отношения между Данией и США, а также подорвать единство Запада и НАТО в целом. Однако сейчас этот вопрос снова возвращается в публичное пространство", — говорит Фокусу Желиховский.

Одним из тревожных сигналов он называет обновленную стратегию национальной безопасности США: в ней, по мнению политолога, прослеживается стремление Вашингтона закрепить за собой Западное полушарие, одновременно уменьшая активное присутствие в других регионах мира. Эту логику Желиховский сравнивает с доктриной Монро.

Политолог также обращает внимание на предыдущие трения в отношениях США с Канадой во времена Трампа. Хотя об аннексии Канады речь не шла, желание усилить американское присутствие в северных, в частности арктических, широтах было очевидным.

Что касается Дании, то Гренландия, по мнению эксперта, может восприниматься Трампом как стратегически привлекательный объект — "гигантский авианосец" в арктических широтах с потенциалом для размещения войск, авиации, флота и ракетных систем. Это связано и с наращиванием российского присутствия в Арктике, и с ростом интереса Китая к региону.

"Я не исключаю, что США могут стремиться не к формальной инкорпорации Гренландии, а к существенному расширению своего присутствия на острове, оставив Копенгагену лишь номинальный контроль. Возможны торги по формату и масштабам американского присутствия, и сценарии развития событий пока остаются открытыми", — продолжает политолог.

Кроме стратегического расположения, важным фактором являются ресурсы: Гренландия и Арктика в целом имеют значительные запасы полезных ископаемых, что формирует экономический интерес. По мнению эксперта, Трамп действует в рамках бизнес-логики, сочетая геополитические и экономические мотивы.

Распад НАТО: возможен ли этот сценарий

В то же время Желиховский предостерегает: в случае радикальных шагов со стороны США мир может столкнуться с геополитическим землетрясением. Агрессивные или военные действия против Гренландии подорвали бы трансатлантическое единство и стали бы ударом по системе безопасности, которая формировалась десятилетиями.

По словам политолога, нападение одной страны-члена НАТО на другую сделало бы статью 5 Альянса политически непригодной и подорвало бы смысл НАТО как механизма коллективной обороны и избежания конфликтов между союзниками.

"Предполагаю, что в случае такого развития событий США могли бы оказаться в изоляции внутри НАТО, а другие члены Альянса, вероятно, поддержали бы Данию. Это привело бы к параличу институтов НАТО и, потенциально, к его переформатированию без участия США. Формального исключения Вашингтона не предусмотрено, однако Соединенные Штаты могли бы сами выйти из Альянса", — говорит эксперт.

Он также указывает на внутриполитический фактор в США: контроль республиканцев над Конгрессом оставляет открытым вопрос, поддержала бы партия радикальные действия президента, особенно в предвыборный период, и не спровоцировало бы это внутренний раскол.

По убеждению Желиховского, даже формальная изоляция США означала бы фактический конец коллективной обороны в нынешнем виде: американский "ядерный зонтик" потерял бы значение, а страны Европы стали бы более уязвимыми. Это могло бы усилить риски для Балтийского региона, а также создать соблазн для России проверить прочность обороны Европы без американского фактора.

В более широком контексте такой прецедент мог бы повлиять и на другие конфликты в мире, в частности вокруг Тайваня: силовой пересмотр статус-кво в одном случае часто воспринимается как сигнал для других потенциальных кризисов.

Политолог отмечает: хотя Гренландия географически далека от Украины, цепь последствий может быстро дойти и до нас — ослабление трансатлантического единства будет означать меньшую готовность партнеров инвестировать ресурсы вовне, в частности в поддержку Украины.

В завершение Желиховский отмечает, что потенциальный конфликт вокруг Гренландии ставит перед Западом вопрос лидерства: если роль США ослабнет, ее попытаются взять другие государства — Великобритания, Франция или Германия. Однако противоречия между ними и ограниченные ресурсы делают этот процесс сложным и рискованным.

"Это серьезный вызов для всего Западного мира. И именно поэтому есть надежда, что до такого сценария все же не дойдет, ведь его последствия были бы катастрофическими", — заключает эксперт.

Вопрос Гренландии — угроза для Украины?

Политолог Владимир Фесенко оценивает риски как высокие — в частности, учитывая предыдущий прецедент в Венесуэле. По его мнению, Трамп сейчас находится в состоянии политической эйфории и убежден, что может действовать максимально жестко.

"У Трампа сейчас эйфория. Он считает, что он может все. Что все, как он сказал, Западное полушарие — это его. И поэтому, к большому сожалению, риск очень большой", — говорит Фокусу Фесенко.

Он соглашается с Метте Фредериксен: силовой сценарий вокруг Гренландии стал бы разрушительным для Альянса.

"Может не де-юре, но де-факто это будет означать прекращение существования НАТО в прежнем виде и фактически прекращение союзнических отношений, когда США были главным партнером по безопасности и защитником небольших западных стран", — отмечает эксперт.

По его мнению, это подорвет отношение к США как к партнеру: "США начинают входить в такой же роли, как и Путин — по отношению к своим партнерам".

В то же время Фесенко подчеркивает: для Украины ключевой риск не в том, что НАТО "перестанет быть гарантией" — Альянс и так не рассматривается как прямая гарантия безопасности для Украины, тем более учитывая позицию Вашингтона при Трампе. Политолог обращает внимание, что даже статью 5 можно толковать по-разному: как механизм консультаций и определения способа действий, а не как автоматическое вступание в войну. Кроме того, он сомневается, что США согласились бы на формулу, при которой нападение на Украину трактовалось бы как нападение на США.

По мнению Фесенко, если кризис вокруг Гренландии пойдет по наихудшему сценарию, НАТО не "распадется мгновенно", но столкнется с политическим кризисом, после чего Альянс в старом формате фактически перестанет работать. Это может ускорить формирование европейского союза безопасности на базе НАТО, потенциально — с опорой на "коалицию желающих" и возможным привлечением Канады. Однако без США это будет другая конструкция — прежде всего из-за дефицита ядерного, ракетного потенциала и системы ПРО.

Фесенко также допускает, что реалистичным выходом может стать компромисс: расширение экономических возможностей США на острове, "концессионные" решения или увеличение военного присутствия. Он напоминает, что американская база в Гренландии уже существует, а создание дополнительных баз возможно без "захвата территории".

Наконец, эксперт отдельно выделяет дипломатический вызов для Украины: Дания — близкий партнер, который много сделал для поддержки Киева. В случае силового сценария избежать реакции было бы сложно, но и прямой конфликт с США Украине не выгоден. Поэтому, прогнозирует Фесенко, Киев, вероятно, будет действовать синхронно с европейскими государствами, поддерживая их позицию и пытаясь при этом избежать прямого столкновения с Вашингтоном.

Напомним, 4 января президент США Дональд Трамп заявил, что американцам "абсолютно нужна" Гренландия. Он отметил, что другие должны самостоятельно определить, что для страны означает военная операция в Венесуэле.