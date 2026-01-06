Угрозы Трампа — серьезные: Фредериксен предупредила о последствиях нападения на Гренландию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что президент США Дональд Трамп относится серьезно к идее получить Гренландию. Она напомнила, что страна входит в НАТО, и Европа — на ее стороне.

"Я с самого начала говорила, что, к сожалению, считаю, что американский президент серьезно относится к этому", — заявила политик в интервью DR 5 января.

Она пояснила, что уже четко выразила позицию Дании в этом вопросе.

"А Гренландия неоднократно заявляла, что не желает быть частью США", — добавила Фредериксен.

Другие заявления датского премьера:

Если Трамп нападет на Гренландию, которая является членом НАТО, то "все закончится".

Трамп оказывает "неприемлемое давление" своими заявлениями. Его угрозы — это "неприемлемое нападение на мировое сообщество".

Президент США неправ, когда утверждает, что Гренландия необходима для национальной безопасности его страны.

Европа поддерживает Гренландию, а Дания и сама страна предприняли ряд шагов для усиления безопасности в регионе.

Также ситуацию 6 января прокомментировал премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. Он заявил, что государство стремится к диалогу с США, ведь "сотрудничество и дипломатия — это всегда правильный путь".

"Нет никаких сомнений. Гренландия — наша страна. Никто не придет, чтобы забрать ее", — подчеркнул политик.

Напомним, 4 января президент США Дональд Трамп заявил, что американцам "абсолютно нужна" Гренландия. Он отметил, что другие должны самостоятельно определить, что для страны означает военная операция в Венесуэле.

В тот же день жена заместителя главы администрации Белого дома Кэти Миллер опубликовала фото Гренландии, закрашенное в американский флаг, и подписала его: "Скоро". Это спровоцировало бурное обсуждение относительно возможных намерений США.