"Скоро": в Белом доме намекнули на возможный захват Гренландии (фото)

Резонансная публикация Кэти Миллер спровоцировала дипломатический скандал вокруг Гренландии. Реакция последовала и на международном уровне.

Супруга заместителя главы администрации Белого дома Кэти Миллер опубликовала изображение острова, раскрашенного в цвета американского флага, сопроводив его короткой подписью "Скоро". Фото она поделилась в X (ранее Twitter)

Публикация практически мгновенно привлекла внимание пользователей и американских СМИ. По данным открытой статистики платформы, менее чем за 12 часов пост набрал более 11,4 миллиона просмотров, вызвав бурную дискуссию о возможных намерениях США в отношении Гренландии.

Менее чем за 12 часов пост набрал более 11,4 миллиона просмотров Фото: X (Twitter)

Реакция последовала и на международном уровне. В Дании публикацию восприняли как тревожный сигнал. Датский дипломат Йеспер Меллер Серенсен публично заявил в X (ранее Twitter), что Соединенные Штаты должны уважать территориальную целостность Королевства Дания. Он подчеркнул, что страны являются союзниками, а сама Гренландия входит в состав НАТО.

Ситуация обострилась на фоне недавних кадровых решений в Вашингтоне. В конце декабря президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы Джефф Лэндри специальным посланником по Гренландии. Позднее сам Лэндри подтвердил намерение Соединенных Штатов добиваться включения острова в состав страны.

Эти заявления вызвали резкое недовольство в Копенгагене. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил о намерении вызвать посла США для разъяснений. В совместном заявлении премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен предупредили Вашингтон о недопустимости любых посягательств на суверенитет острова.

На фоне растущего напряжения публикация с подписью "Скоро" продолжает активно распространяться в соцсетях. Также издание The Guardian ранее писало, что следующими целями Трампа могут стать Гренландия, Куба и Иран.

Военная операция США в Венесуэле: последние новости

Дональд Трамп в эфире Fox News рассказал подробности, как американцы захватывали лидера Венесуэлы. По словам президента США, операция проходила под его контролем: он вместе с генералами в режиме реального времени следили за действиями военных.

Впоследствии Трамп во время встречи с прессой заявил, что США будут руководить Венесуэлой до тех пор, пока не будет обеспечен надлежащий переход власти после военной операции и задержания Мадуро.

Газета The New York Times вечером 3 января сообщила, что источник в правительстве Венесуэлы "сдал" Мадуро ЦРУ. За это шпионское агентство, которое следило за Мадуро, получило денежное вознаграждение в размере 50 миллионов долларов.