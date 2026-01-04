"Скоро": у Білому домі натякнули на можливе захоплення Гренландії (фото)

Резонансна публікація Кеті Міллер спровокувала дипломатичний скандал навколо Гренландії. Реакція послідувала і на міжнародному рівні.

Дружина заступника глави адміністрації Білого дому Кеті Міллер опублікувала зображення острова, розфарбованого в кольори американського прапора, супроводивши його коротким підписом "Скоро". Фото вона поділилася в X (раніше Twitter)

Публікація практично миттєво привернула увагу користувачів і американських ЗМІ. За даними відкритої статистики платформи, менш ніж за 12 годин пост набрав понад 11,4 мільйона переглядів, викликавши бурхливу дискусію про можливі наміри США щодо Гренландії.

Менш ніж за 12 годин пост набрав понад 11,4 мільйона переглядів Фото: X (Twitter)

Реакція послідувала і на міжнародному рівні. У Данії публікацію сприйняли як тривожний сигнал. Данський дипломат Єспер Меллер Серенсен публічно заявив в X (раніше Twitter), що Сполучені Штати повинні поважати територіальну цілісність Королівства Данія. Він підкреслив, що країни є союзниками, а сама Гренландія входить до складу НАТО.

Ситуація загострилася на тлі нещодавніх кадрових рішень у Вашингтоні. Наприкінці грудня президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланцем щодо Гренландії. Пізніше сам Лендрі підтвердив намір Сполучених Штатів домагатися включення острова до складу країни.

Ці заяви викликали різке невдоволення в Копенгагені. Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен повідомив про намір викликати посла США для роз'яснень. У спільній заяві прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і глава уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен попередили Вашингтон про неприпустимість будь-яких зазіхань на суверенітет острова.

На тлі зростаючої напруги публікація з підписом "Скоро" продовжує активно поширюватися в соцмережах. Також видання The Guardian раніше писало, що наступними цілями Трампа можуть стати Гренландія, Куба та Іран.

