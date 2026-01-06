Погрози Трампа — серйозні: Фредеріксен попередила про наслідки нападу на Гренландію

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що президент США Дональд Трамп ставиться серйозно до ідеї отримати Гренландію. Вона нагадала, що країна входить до НАТО, і Європа — на її боці.

"Я з самого початку говорила, що, на жаль, вважаю, що американський президент серйозно ставиться до цього", — заявила політикиня в інтерв'ю DR 5 січня.

Вона пояснила, що вже чітко висловила позицію Данії у цьому питанні.

"А Гренландія неодноразово заявляла, що не бажає бути частиною США", — додала Фредеріксен.

Інші заяви данської прем'єрки:

Якщо Трамп нападе на Гренландію, яка є членом НАТО, то "все закінчиться".

Трамп чинить "неприйнятний тиск" своїми заявами. Його погрози — це "неприйнятний напад на світову спільноту".

Президент США неправий, коли стверджує, що Гренландія необхідна для національної безпеки його країни.

Європа підтримує Гренландію, а Данія і сама країна зробили ряд кроків для посилення безпеки у регіоні.

Також ситуацію 6 січня прокоментував прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен. Він заявив, що держава прагне діалогу зі США, адже "співпраця і дипломатія — це завжди правильний шлях".

"Немає жодних сумнівів. Гренландія — наша країна. Ніхто не прийде, щоб забрати її", — наголосив політик.

Нагадаємо, 4 січня президент США Дональд Трамп заявив, що американцям "абсолютно потрібна" Гренландія. Він зазначив, що інші мають самостійно визначити, що для країни означає військова операція у Венесуелі.

Того ж дня дружина заступника глави адміністрації Білого дому Кеті Міллер опублікувала фото Гренландії, зафарбоване в американський прапор, і підписала його: "Скоро". Це спровокувало бурхливе обговорення щодо можливих намірів США.