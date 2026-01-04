Для защиты: Трамп пояснил, зачем Америке необходима Гренландия

Венесуэла, возможно, не последняя страна, подвергшаяся американскому вмешательству. Дональд Трамп имеет планы на Гренландию.

Соединенным Штатам действительно нужна Гренландия. Об этом во время телефонного разговора с The Atlantic заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, остров окружен российскими и китайскими кораблями, поэтому имеет ключевое значение для безопасности Америки.

"Нам действительно нужна Гренландия, абсолютно", — подчеркнул глава Белого дома.

В то же время Трамп уклонился от прямого ответа, может ли ситуация, произошедшая в Венесуэле, свидетельствовать о готовности предпринять военные действия для захвата контроля над Гренландией, автономной территорией в составе Королевства Дания.

Трамп заявил, что другие должны сами решить, что военные действия США в Венесуэле означают для Гренландии.

"Но нам абсолютно нужна Гренландия. Нам это нужно для защиты", — заявил политик.

Отметим, что супруга заместителя главы администрации Белого дома Кэти Миллер опубликовала изображение Гренландии, раскрашенное в цвета американского флага, сопроводив его короткой подписью "Скоро".

Напомним, президент США Дональд Трамп уже после своей инаугурации звонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен и требовал у нее продать Гренландию. А на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент Трамп заявлял, что "аннексия Гренландии состоится".

При этом Дональд Трамп-младший ездил в Гренландию, где подкупил обедом местных бездомных, чтобы те рассказывали на камеру, как хотят в США.