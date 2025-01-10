Трамп-младший подкупил бездомных в Гренландии, чтобы записать пропагандистский ролик, - СМИ

Оказалось, что сотрудники Дональда Трампа-младшего заманивали социально незащищенных людей ужинами в дорогих отелях, чтобы те надели кепку MAGA и поддержали его отца.

Related video

Сын избранного президента США Дональда Трампа, Дон-младший, подкупил бездомных в Гренландии ужинами в дорогих отелях, чтобы они изобразили сторонников его отца. Об этом сообщает Danmarks Radio.

Ролик, выпущенный сотрудниками Дональда Трампа-младшего

Местные жители, а население Гренландии всего около 57 тысяч человек, узнали людей из пропагандистского ролика, записанного Дональдом Трампом-младшим в столице Нуук.

В ролике местные жители в красных кепках MAGA (Make America Great Again – "Сделаем Америку снова великой" – предвыборный лозунг Трампа – ред.) говорят, что любят избранного президента США и просят его "спасти Гренландию" и "купить ее".

Дональд Трамп-младший посетил Гренландию 7 января якобы с частным визитом. Но он прилетел на частном самолете своего отца и устроил несколько встреч.

Сюжет о визите Дональда Трампа в Гренландию

Несколько гренландцев появились в красных кепках MAGA, позируя с сыном Трампа.

Некоторые из них даже наслаждались обедом с Доном-младшим в прекрасном отеле Hans Egede в Нууке.

Видео с обеда поделился Джастином Уэллсом, который является частью команды документальных фильмов о Трампе, а затем им поделился Дональд Трамп-младший.

В X гренландцы, представленные в кепках MAGA, называются "местным сообществом Нуука".

Но вскоре после выхода ролика сразу несколько гренландцев сообщили, что знают людей на видео: это бездомные и социально незащищенные люди, которые часто ждут пособия, или выпрашивают милостыню в Нууке.

"Это бездомные и старики, которым не хватает денег. И тут им дали поесть в ресторане, в котором они никогда не были. Все, что им нужно было сделать, это надеть кепку и оказаться в видеороликах Трампа. Их подкупают, и это очень неприятно", — говорит Том Амтофт, живущий в Нууке. Он узнал многих людей на видео.

Он сам наблюдал за попытками людей Трампа заставить людей носить кепки MAGA и передавать на камеру сообщения в поддержку Трампа.

"Это был очень агрессивный и избирательный отбор людей, которые могли сказать, что Гренландию следует купить", — говорит Том Амтофт.

"Несколько сотрудников в Нууке подтверждают, что пиарщики Трампа-младшего ходили по улице перед отелем и раздавали кепки MAGA, а также приглашали людей на бесплатный обед в отеле Hans Egede", — рассказали местные жители журналистам.

"Казалось, что пиарщики быстро пригласили группу случайных людей, и некоторые из них не знали, в чем именно участвуют", — говорит Бенни Реффельдт Отте, менеджер по маркетингу и коммуникациям в офисе компании Brugseni.

Дональд Трамп-младший в Гренландии Фото: Donald Trump Jr./Instagram

Член парламента Гренландии Аая Хемниц также рассказала DR, что она узнала нескольких человек, присутствовавших на ужине в отеле Hans Egede, с видом на улицу.

"Это люди, приглашенные из социальных сетей или привлеченные специально. Я не думаю, что это правильно. На мой взгляд, людям давали бесплатную еду в обмен на то, что они носили кепки и снимались в массовке в видеороликах и подкастах в социальных сетях. Я могу констатировать, что по крайней мере некоторые из тех, кто изображен на фотографии, не являются политически активными", — говорит Аая Хемниц.

На вопрос, осталось ли у нее ощущение, что люди Трампа "купили" этих людей для своей кампании, Аая ответила утвердительно.

"Бесплатного обеда не бывает. Гренландия уже велика и не должна быть куплена Трампом", — говорит Аая Хемниц.

Штеффен Кретц, международный корреспондент DR, нашел одного из тех, кто ужинал с Дональдом Трампом-младшим в Нууке. Однако Йорген Боассен оказался настоящим поклонником Трампа.

"Он объяснил, что находился под пешеходным мостом, где стоял с другими людьми, которым нечего было делать. Он просто гулял по улице, а потом к нему подошли люди Трампа и спросили: "Эй, не хочешь пойти и поесть в лучшем ресторане города?" — рассказывает Штеффен Кретц.

Впрочем, он подтвердил, что на обеде в отеле Hans Egede присутствовали как обычные граждане, так и социально незащищенные люди.

Напомним, попытки США взять Гренландию под контроль продолжаются с 19 века. США неоднократно, начиная с 1867 года, рассматривали или пытались купить Гренландию — крупнейший в мире остров, не являющийся континентом. Разговоры об аннексии снова всплыли во время Второй мировой войны, когда Дания сдалась нацистской Германии, а США оккупировали Гренландию.