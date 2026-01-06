Революція у США і другий фронт РФ: топ 10 глобальних ризиків на 2026 рік, — TIME

Експерт із міжнародних відносин вважає, що слід очікувати протистояння між Китаєм і США. А загалом, 2026 рік, схоже, стане часом великої геополітичної невизначеності.

Іен Бреммер, оглядач з міжнародних відносин, зазначає, що США перебудовують свій власний глобальний порядок. І крім війни в Україні у 2026 році слід очікувати ще низку важливих подій, які можуть повністю перекроїти карту світу. Загалом він пророкує 10 глобальних ризиків, пише TIME.

Бреммер зазначає, що ситуація у 2026 році нагадує поділ територій XIX століття і заявляє, що повернувся "Закон джунглів". І, незважаючи на політику Трампа, США все ще залишаються найпривабливішою для інвестицій великою економікою і зберігають вплив. "США занадто великі, занадто інноваційні і їх занадто складно замінити", — робить висновок Бреммер.

Відео дня

1. Політична революція у США

Те, що починалося як тактичне порушення норм, перетворилося на системну трансформацію: президент США Дональд Трамп хоче демонтувати механізми стримування його влади, захопити державний апарат і використовувати його як зброю проти своїх внутрішніх ворогів. Багато із захисних механізмів, які діяли в перший термін Трампа, тепер руйнуються, і ми більше не можемо з упевненістю сказати, якою політичною системою стануть США після завершення цієї революції. Зрештою, революція, найімовірніше, зазнає невдачі, але повернення до колишнього стану речей не буде. Цього року США стануть головним джерелом глобальних ризиків.

2. Економічна битва США та Китаю

Визначальні технології XXI століття працюють на електронах: електромобілі, дрони, роботи, батареї, штучний інтелект. Усі вони потребують електрики, і Китай тут явно випереджає США. Зі свого боку Сполучені Штати зміцнюють статус країни як найбільшої у світі нафтовидобувної держави. У 2026 році цю розбіжність стане неможливо ігнорувати. У той час як Вашингтон просить країни купувати енергію XX століття, Пекін пропонує інфраструктуру XXI століття за низькими цінами. Ринки, що розвиваються, дедалі більше віддаватимуть перевагу китайській пропозиції. Сукупний ефект являє собою геополітичний поворотний момент: дедалі більша частка світових енергетичних, транспортних і промислових систем буде побудована на китайських фундаментах, приносячи Пекіну комерційні вигоди та вплив, які однією лише м'якою силою ніколи не вдасться забезпечити. Перегони за штучним інтелектом підвищують ставки — США можуть створювати кращі моделі, але Китай може виграти ринок, якщо зможе забезпечити роботу і впровадження ШІ у великих масштабах.

3. Доктрина Дональда Трампа

Президент США відроджує і переосмислює логіку доктрини Монро в спробі утвердити перевагу США над Західною півкулею. Головною новиною цього року стала Венесуела, де ескалація кампанії Вашингтона зі зміни режиму призвела до тріумфальної перемоги Трампа над Ніколасом Мадуро. Але повалення Мадуро було легкою частиною; перехід до стабільного, дружнього США, якщо не демократичного уряду буде набагато складнішим. У регіоні жорсткі американські методи ризикують викликати негативну реакцію та непередбачувані наслідки.

4. Європа в облозі

Франція, Німеччина і Велика Британія починають рік зі слабкими, непопулярними урядами, що перебувають під тиском популістських правих, популістських лівих і адміністрації Трампа. Усі три країни ризикують у кращому разі паралізуватися, а в гіршому — дестабілізуватися, і щонайменше один із лідерів може впасти. Здатність Європи впоратися з економічною кризою, заповнити вакуум безпеки, що утворився після відступу Америки, і підтримувати Україну після 2026 року постраждає. Якщо Вашингтон відкрито втрутиться в європейські вибори або зробить рішучий крок щодо анексії Гренландії, і без того напружена післявоєнна структура альянсу може розпастися.

5. Другий фронт Росії

Цього року найнебезпечніший фронт у Європі зміститься з окопів на Донбасі на гібридну війну між Росією і НАТО, оскільки Володимир Путін прагне підірвати європейську підтримку України до того, як економічні труднощі завадять йому вести гарячу війну. Бреммер вважає, що 2026 року НАТО вперше дасть відсіч російським операціям у "сірій зоні". Альянс збиватиме безпілотники, проводитиме навчання поблизу російського кордону і вдаватиметься до більш жорстких наступальних кібератак. Ця комбінація призведе до частіших і небезпечніших зіткнень у самому серці Європи. У міру того, як усі сторони ставатимуть більш схильними до ризику, запас міцності звужуватиметься.

6. Державний капіталізм з американською специфікою

Адміністрація Трампа, яка проводить наймасштабнішу економічну політику з моменту "Нового курсу", у 2026 році ще більше зміцнить свої позиції. Державний капіталізм Трампа має особистий і транзакційний характер: підприємства, які йому підкоряються, отримують пільги; ті, хто не підкоряється, ризикують опинитися в невигідному становищі. Інструментарій великий і включає в себе тарифи, частки в капіталі, угоди про розподіл доходів, регуляторний тиск, угоди про інвестиції в обмін на доступ до ринку. Транзакційна логіка поширюється і на іноземні уряди. Напередодні проміжних виборів і на тлі зростаючого економічного невдоволення Трамп посилюватиме інтервенціонізм, а не згортатиме його. Цього року тарифи зіткнуться з обмеженнями, тому адміністрація покладатиметься на інші інструменти, визначаючи переможців і переможених у масштабах, небачених у сучасній історії США. Цей прецедент збережеться і для майбутніх адміністрацій.

7. Китайська дефляційна пастка

Дефляційна спіраль у Китаї поглиблюватиметься, і Пекін нічого не зробить, щоб це зупинити. Напередодні 21-го з'їзду Комуністичної партії Китаю 2027 року Сі Цзіньпін віддаватиме пріоритет політичному контролю і технологічній перевазі, а не стимулюванню споживання, яке могло б розірвати цей цикл і запобігти "втраченому десятиліттю" за японським зразком. Найбільших труднощів зазнає молодь, яка все частіше відмовляється від "китайської мрії". Пекін продовжить спроби розв'язати проблему за рахунок експорту, наповнюючи світові ринки — підхід, який більшість торговельних партнерів, можливо, приймуть у 2026 році, але не терпітимуть вічно.

8. Штучний інтелект знищить своїх користувачів

Штучний інтелект — це революційна технологія, але вона поки що не може виправдати очікування інвесторів. Під зростаючим тиском, що вимагає виправдання захмарних оцінок, і без будь-яких обмежень, низка провідних компаній, що займаються ШІ, впроваджуватимуть моделі бізнесу, засновані на отриманні прибутку (наприклад, експериментуватимуть із рекламою, вбудованою в діалоги, де, на відміну від традиційного пошуку, неможливо відрізнити нейтральну інформацію від платного впливу), що загрожує соціальній і політичній стабільності — подібно до соціальних мереж, але гірше. Соціальні мережі привернули увагу; ШІ програмує поведінку, формує думки та опосередковує реальність. Короткострокова загроза полягає не в надлюдських машинах, а в занепаді мислення, почуттів і соціальної взаємодії людей.

9. Зомбі USMCA

Цього року північноамериканська торгівля застрягне в підвішеному стані. Угоду USMCA не буде подовжено, оновлено або скасовано — вона існуватиме як зомбі, тримаючи бізнес і уряди в невіданні. Трамп не хоче нової тристоронньої угоди; угода-зомбі дає йому змогу продовжувати тиснути на Мексику і Канаду, вимагаючи двосторонніх поступок. Тарифні пільги для відповідних товарів збережуться, але для секторів, які США хочуть повернути в країну — автомобілебудування, сталеливарна промисловість, алюмінієва промисловість — дні вільної та передбачуваної північноамериканської торгівлі закінчилися.

10. Водяна зброя

Вода вже є одним із найбільш спірних спільних ресурсів на планеті, але вона все більше перетворюється на заряджену зброю. Половина людства вже живе в умовах нестачі води, і немає жодної системи управління цим процесом. У 2026 році вакуум в управлінні поглибиться: дію Договору про води Інду призупинено, ефіопську греблю на Нілі введено в експлуатацію без зобов'язуючої угоди, Китай будує найбільшу в світі греблю без договору, укладеного нижче за течією. В Африці екстремісти використовують неконтрольований дефіцит води для вербування і контролю населення. У Південній Азії ядерні суперники перетворюють річки на важелі впливу. Цього року може не вибухнути якась окрема криза. Але зброя заряджена, захисні механізми зняті, і коли станеться наступний шок, вода тільки погіршить ситуацію.

Нагадаємо, 5 січня Білий дім опублікував одразу два повідомлення: для всього світу і для Росії персонально.

А експерти припустили, що Кремль намагається використати події у Венесуелі, як можливість для великої геополітичної угоди зі США. І Путін розраховує на пом'якшення американської позиції щодо України. Утім, дії Вашингтона радше послаблюють Росію на міжнародній арені, ніж відкривають шлях до рівноправних домовленостей.