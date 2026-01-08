Далеко від лінії фронту: ЗМІ розкрили, скільки солдатів планують направити в Україну Франція і Британія

Франція та Велика Британія направлять в Україну до 15 000 своїх військовослужбовців після укладення мирної угоди, а Німеччина готова розмістити свій контингент лише поряд з Україною.

Проте навіть загальна чисельність 15 000 військових є оптимістичною, пише The Times з посиланням на джерела у військових і дипломатичних колах.

Спочатку військове керівництво Британії пропонувало надіслати 10 000 власних військовослужбовців, проте у Міністерстві оборони це було визнано неможливим, оскільки нинішня чисельність британської армії становить близько 71 000 навчених військовослужбовців.

Тому, за даними двох військових джерел, Британія розгорне менш як 7 500 солдатів, а решту повинна додати Франція.

Самі війська мають розташовуватись на Заході України, далеко від лінії фронту.

Згідно з планом, британські та французькі війська допоможуть у підготовці української армії та контролюватимуть будівництво "захищених об'єктів" для зберігання зброї та військового обладнання, які можуть бути використані для підтримки оборони України.

Автори матеріалу також зазначили, що Німеччина готова також розгорнути свої війська, але лише поблизу України: у Польщі або Румунії.

Високопосадовці оборонних відомств цих провдіних європейських країн вважають, що російський диктатор Володимир Путін не порушить угоду про припинення вогню, бо боятиметься відповіді на це Дональда Трампа.

Нагадаємо, 6 січня Емманюель Макрон заявив. що Франція може відправити в Україну тисячі своїх солдатів після припинення вогню.

Фокус також писав про те, що Бельгія готова надати авіацію та флот для підтримки миру в Україні.