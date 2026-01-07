"Візьме на себе": Бельгія готова надати авіацію та флот для підтримки миру в Україні

Бельгія після завершення російсько-української війни надасть свою авіацію і флот для збереження миру в Україні.

Відповідні домовленості обговорювалися під час засідання "коаліції охочих" у Парижі, заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

"Разом із широкою коаліцією партнерів Бельгія візьме на себе свою частку міжнародних зусиль, спрямованих на збереження миру в Україні після закінчення війни", — написав Вевер.

За його словами, участь Бельгії буде зосереджена на тих напрямках, де вона має необхідні можливості.

"Наш внесок буде зосереджено, зокрема, на наданні повітряних і морських сил, а також проведенні тренувань, де Бельгія може зробити конкретний і значний внесок", — зазначив Вевер.

Він також підкреслив, що зусилля "коаліції охочих" будуть підкріплені надійною підтримкою з боку США, а майбутній моніторинг безпекової ситуації планується здійснювати під керівництвом Вашингтона. Це має забезпечити ефективне стримування Росії від повторної агресії та сприяти довгостроковій стабільності в регіоні.

