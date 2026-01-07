"Жодних коштів": прем'єр Чехії висунув вимогу, щоб продовжувати надсилати Україні боєприпаси

Чехія продовжить координувати так звану "снарядну ініціативу", в рамках якої країни Євросоюзу постачають Україні боєприпаси, проте за умови, що фінансувати цей проєкт будуть інші держави.

Витрачати гроші громадян Чехії на ці потреби офіційна Прага більше не буде, заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після зустрічі "Коаліції рішучих".

"Мені ще належить взяти участь у засіданні Ради національної безпеки, де я дізнаюся більше деталей про ініціативу щодо боєприпасів, але після всіх переговорів, які я вже провів, я, за згодою з коаліційними партнерами, вирішив, що ми не будемо скасовувати ініціативу щодо боєприпасів. Проект буде продовжено, і Чеська Республіка буде виконувати роль координатора. У "снарядну ініціативу" не буде інвестовано жодних коштів чеських громадян. Це має бути прозоро і без корупції", — сказав Бабіш.

Відео дня

Він також підкреслив, що Чехія не планує відправляти своїх військових до України після завершення війни

"Чеська Республіка, як і багато інших країн, не планує відправляти своїх військових у рамках миротворчої місії", — наголосив Бабіш.

За його словами, значна частина безпекових гарантій ляже на Сполучені Штати, що є "передумовою для того, щоб мир був дійсно довготривалим".

Нагадаємо, у грудні 2025 мільярдера Андрія Бабіша призначили прем'єр-міністром Чехії.

Фокус також писав про те, що Чехія модернізує танки T-72M4CZ і готова передати їх Україні.